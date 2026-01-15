Esta miniserie está basada en una de las historias de Agatha Christie y acaba de llegar a Netflix: cuál es Una ficción de época ambientada en los años veinte junta aristocracia, crimen y enigmas clásicos en un relato breve. + Seguir en







Esta producción reinterpreta el suspenso literario con ritmo actual y grandes actuaciones. The Seven Dials Mystery

Netflix incorporó a su catálogo una producción británica que está llamando la atención de los suscriptores fanáticos del misterio y los dramas de época. La plataforma estrenó Las Siete Esferas, una ambiciosa miniserie de 3 episodios basada en la novela homónima de Agatha Christie, creada por Chris Chibnall y protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman. Esta ficción, ambientada en la Inglaterra de 1925, desató gran expectativa en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming.

La miniserie, que adapta la obra literaria publicada originalmente en 1929, presenta una investigación criminal desencadenada por una broma que termina en tragedia durante una fiesta en una mansión campestre. Con producción ejecutiva a cargo de Suzanne Mackie, reconocida por su trabajo en The Crown, junto a Chris Sussman y el propio Chibnall, mientras que Chris Sweeney dirige los tres episodios, la serie captura la esencia del universo detectivesco de Christie y ofrece una mirada moderna sobre sus misterios clásicos.

Las Siete Esferas logra el equilibrio perfecto entre el suspenso tradicional y un relato ágil contemporáneo, ofreciendo personajes bien definidos, giros inesperados y una atmósfera visual impactante que recuerda a exitosas producciones como Bridgerton y Downton Abbey.

The Seven Dials Mystery The Seven Dials Mystery Sinopsis de Las Siete Esferas, la miniserie que estrenó en Netflix Las Siete Esferas arranca durante una elegante celebración en una mansión rural de Inglaterra en 1925, donde un grupo de jóvenes aristócratas organiza una broma pesada contra Gerry Wade. Colocan ocho relojes despertadores programados para sonar a las 6:30 de la mañana con la intención de asustarlo, pero cuando los despertadores suenan, el joven no despierta porque fue asesinado. Lo que inicialmente parece un accidente pronto se transforma en un caso criminal complejo que coloca a todos los invitados bajo sospecha y desata una investigación que sacará a la luz los secretos más oscuros de la alta sociedad británica.

Paralelamente, la serie presenta a Lady Eileen "Bundle" Brent, una joven aristócrata muy ingeniosa que asume un rol inesperado como detective amateur y decide resolver el misterio por su cuenta. Lejos de los investigadores tradicionales, su mirada intuitiva y su valentía la llevan a descubrir una escalofriante conspiración vinculada a una organización secreta llamada "Los Siete Esferas" que escala hasta los niveles más altos del gobierno.

El misterio de las siete esferas- IGN ESPAÑA Tráiler de Las Siete Esferas Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Las Siete Esferas Mia McKenna-Bruce como Lady Eileen "Bundle" Brent

Helena Bonham Carter como Lady Caterham

Martin Freeman como Inspector Battle

Corey Mylchreest como Gerry Wade

Edward Bluemel como Jimmy Thesiger

Nabhaan Rizwan como Ronnie Devereux

Nyasha Hatendi como Dr. Cyril Matip

Guy Siner como Tredwell

Alex Macqueen como George Lomax