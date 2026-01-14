15 de enero de 2026 Inicio
Una pareja de delincuentes, de 33 y 22 años, intentó ingresar a un supermercado mayorista en la localidad de Recreo Sur, Santa Fe, pero uno de ellos se atascó en los alambres de púa del cerco perimetral.

El delincuente

El delincuente, de 33 años, amenazó con quitarse la vida.

Una pareja de delincuentes fue atrapada en la ciudad de Recreo, Santa Fe, cuando intentaron ingresar a un supermercado mayorista, ubicado sobre la Ruta 11, y uno de ellos quedó atrapado en los alambres de púa del cerco perimetral tras un intento de robo. La imágenes del ladrón se viralizaron rápidamente.

Identificaron a dos hombres como sospechosos.
El hecho policial ocurrió este miércoles por la madrugada, cuando un hombre de 33 años y una mujer de 22 ingresaron al comercio situado en la intersección de Monseñor Rodríguez y la Ruta 11. El personal de seguridad privada detectó a la pareja mientras intentaban sustraer mercadería del interior del local.

Alertado por el personal, la Unidad Regional I, Quinta Zona de Inspección llegó a la zona del siniestro y constataron que ambos imputados estaban sobre el tapial que da al sector de depósito, enganchados al tejido perimetral con alambre de púas en pleno intento de escape.

El ladrón, al llegar el personal policial, comenzó a amenazar con quitarse la vida utilizando el propio alambre, lo que generó una situación de extrema tensión. Ante el riesgo, se solicitó la intervención de efectivos de la Seccional 20, quienes iniciaron una instancia de diálogo para desactivar el conflicto.

Finalmente, tras la mediación policial, los agentes lograron convencer al hombre para que descendiera sin sufrir lesiones. En el operativo también participó personal del Destacamento Recreo Sur, mientras la Justicia investiga las circunstancias del intento de robo ocurrido en el supermercado mayorista de Recreo.

La causa quedó caratulada como tentativa de hurto por escalamiento y resistencia a la autoridad. Ambos fueron trasladados aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Mirá el instante en el que rescatan al delincuente del alambrado de púas

