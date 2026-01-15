Trabajadores de una empresa de limpieza reclaman por despidos masivos: "No nos dejan entrar" Los empleados de la compañía reclaman por las desvinculaciones y aseguraron que, luego de la conciliación obligatoria, no los dejaron volver a ingresar al edificio. Por + Seguir en







La fábrica se encuentra en Tortuguitas. Redes sociales

La empresa de productos de limpieza Lustramax despidió a casi 30 empleados en los últimos días, ya que argumentan una baja en la producción. Por eso, los trabajadores realizaron protestas en la Panamericana, lograron una conciliación obligatoria, pero ahora no los dejan ingresar a sus puestos de trabajo.

Desde el sector de los trabajadores también cuestionaron el contexto en el que se produjeron los despidos y denunciaron que la empresa estaría aprovechando los cambios en la legislación laboral impulsados por el gobierno de Javier Milei para avanzar en un recorte de derechos. En ese marco, reclaman el pago del bono de fin de año y la regularización inmediata de los aportes a la obra social, dos puntos que consideran urgentes.

En las últimas horas, se logró la conciliación obligatoria, pero al día siguiente la empresa no los dejó ingresar a trabajar. Pero como temen al “abandono de trabajo”, los empleados duermen en la empresa desde hace cuatro noches.

“Queremos volver a nuestros puestos de trabajo. Se llegó al acuerdo de que tenemos que volver a nuestros puestos de trabajo, pero la empresa no nos deja pasar. No nos notificaron nada. Nos cerraron los depósitos”, indicó Franco del Sindicato.

En tal sentido, agregó: “Estamos desde el lunes en la empresa y estamos esperando poder trabajar. La empresa se está negando y está violando el acuerdo que se hizo. Estamos en una asamblea permanente y todavía la tenemos que debatir. El reclamo está a la vista. Queremos que nos abran el depósito".