Qué es la Gran Implosión, la inquietante teoría que divide a los astrónomos

Un análisis realizado bajo el nombre "Big Crunch" propone un nuevo análisis sobre el futuro del universo y las galaxias.

Los astrónomos debaten una teoría que involucra a la materia oscura , que cambiaría la forma en que los científicos comprenden al tiempo y al espacio. Bajo el nombre de Big Crunch , esta hipótesis propone que en vez de que el Universo siga expandiéndose, las galaxias podrían volver a unirse por la gravedad .

Esta teoría divide a los astrónomos; un equipo de científicos surcoreanos fueron los encargados de proponer esta hipótesis a la que llamaron Gran Implosión o Gran Colapso . Sin embargo, algunos astrónomos se mantienen escépticos.

Para los científicos, la expansión del universo, comenzó con el Big Bang hace 13 millones de años , debería frenarse por la gravedad. En 1998 surgieron indicios claros de que existe una forma de energía oscura que impulsa la expansión acelerada del universo.

Las observaciones de supernovas, estrellas que explotan y brillan intensamente, revelaron que las galaxias lejanas no solo no estaban frenando su alejamiento, sino que se distanciaban entre sí a un ritmo cada vez mayor .

Algunas hipótesis sostienen que, si esta aceleración continúa incrementándose, el cosmos podría evolucionar hasta un punto en el que las estrellas quedaran tan separadas que el cielo nocturno aparecería casi vacío.

En el escenario más extremo, la expansión llegaría a desarmar incluso la materia a nivel atómico, en un proceso conocido como “Big Rip” o “Gran Desgarramiento”.

Gran Implosión: la explicación de los científicos

"Ahora, con esta energía oscura cambiante que sube y baja, necesitamos un nuevo mecanismo. Y esto podría suponer una revolución para toda la física", explicó para la BBC Ofer Lahav, del University College de Londres.

Mientras que el profesor Young Wook Lee, de la Universidad Yonsei de Seúl, junto a su equipo revisaron los datos de supernovas que hace casi 30 años llevaron al descubrimiento de la energía oscura. En vez de asumir un brillo estándar, ajustaron las mediciones según la edad de las galaxias de origen y obtuvieron el brillo real de cada explosión estelar.

"Si la energía oscura no es constante y se está debilitando, esto cambiará todo el paradigma de la cosmología moderna", aseguró para la BBC. "El destino del universo cambiará", sentenció.

En esa línea añadió que "en lugar de terminar con un Big Rip, ahora existe la posibilidad de un Big Crunch. El resultado final dependerá de la verdadera naturaleza de la energía oscura, algo que aún desconocemos".

¿Qué es la Gran Implosión?

El Big Crunch plantea que esta expansión no sería infinita. Si hubiera suficiente materia y la gravedad resultara más fuerte que la energía que empuja la expansión, entonces comenzaría un proceso de contracción. Las galaxias, estrellas, planetas e incluso el espacio-tiempo se comprimirían progresivamente hasta llegar a un estado final similar al que existió antes del Big Bang.

Algunas versiones de esta teoría incluso sugieren un universo cíclico: un Big Bang seguido de expansión, luego un Big Crunch y un nuevo Big Bang, en un ciclo continuo de nacimiento, evolución y colapso.

la evidencia disponible indica que la expansión del universo no solo continúa, sino que además se acelera debido a la energía oscura. Esto hace que la mayoría de los científicos considere menos probable el Big Crunch frente a otros escenarios como el Big Freeze o el Big Rip. Aun así, la teoría sigue siendo relevante, porque ayuda a explorar cómo interactúan la gravedad, la energía oscura y la materia en la evolución del cosmos.