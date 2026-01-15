15 de enero de 2026 Inicio
Julio Iglesias rompió el silencio tras las denuncias de sus exempleadas

El cantante español fue acusado por agresiones sexuales en presuntos delitos que ocurrieron en las mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021. Un exfotógrafo del artista respaldó las declaraciones de las víctimas.

La Revista HOLA de España aseguró que el artista está preparando su defensa.

El popular cantante Julio Iglesias, quien quedó envuelto en una grave denuncia por agresiones sexuales de parte de dos exempleadas, apareció por primera vez para dar su versión de los hechos.

Las artistas argentinas se hicieron conocidas internacionalmente en una gira junto al ídolo español.
Qué dijeron las Trillizas de Oro sobre Julio Iglesias y las denuncias de abuso sexual

Al otro lado del teléfono, su voz suena seria, grave, consciente de que es un momento difícil, pero al mismo tiempo totalmente seguro de su respuesta, que será clara y contundente y que no ofrecerá ninguna duda”, comienza la nota del medio español ¡HOLA!.

“No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto”, reveló la revista.

Por su parte, desde el entorno cercano tampoco salieron a hablar públicamente, pero en declaraciones privadas niegan totalmente los hechos, señaló la misma revista del corazón e indicaron: “Solo por la amistad a lo largo de los años que mantiene con HOLA, ha querido responder a nuestra llamada para adelantarnos que la verdad llegará muy pronto e, insiste, en que todo se aclarará”.

Un exfotógrafo de Julio Iglesias respaldó a las denunciantes

Luego que se hiciera pública la denuncia contra Julio Iglesias, y que el entorno del cantante se mantuviera en silencio, un exfotógrafo del artista respaldo las acusaciones de las presuntas víctimas.

“Yo me creo todo, todo lo que están diciendo esas pobres muchachas, que son gente humilde, tan necesitadas”, señaló el hombre que prefirió no revelar su identidad, en declaraciones a un programa de la televisión española Y ahora Sonsoles.

En esa misma línea, el hombre que trabajó con Iglesias en el año 82 y luego se reencotró con él en el 2000 indicó que “no me extraña en absoluto lo que está saliendo, ojalá salga toda la porquería que hay alrededor de ese señor”. “En la República Dominicana no se ha hecho la denuncia porque el señor Julio Iglesias tiene mucho poder ahí”, señaló.

