Netflix: la serie argentina protagonizada por Guillermo Francella que se roba las miradas en enero 2026

Una propuesta creada por Juan José Campanella mezcla humor y emoción a través de historias íntimas que exploran vínculos, crisis personales y la búsqueda de sentido.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción argentina que está llamando la atención de los suscriptores que buscan historias cercanas con un gran elenco. La plataforma ofrece El hombre de tu vida, una serie nacional creada por Juan José Campanella y Marcela Guerty que mezcla comedia y drama en una propuesta de 24 episodios protagonizada por Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni.

Esta ficción que debutó en la televisión siendo originalmente emitida por Telefe entre 2011 y 2012, desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming.

La serie, que encontró una segunda vida en la plataforma digital, presenta a un hombre atravesando una profunda crisis existencial que acepta un trabajo poco convencional en una empresa dedicada a conseguir parejas ideales. Con una estructura episódica que permite relatos independientes conectados por una trama central, la producción captura la esencia del humor inteligente y ofrece una mirada sensible sobre las relaciones humanas, los conflictos emocionales y la búsqueda de conexión en tiempos de incertidumbre.

El hombre de tu vida logra el equilibrio perfecto entre momentos de comedia y situaciones profundamente emotivas, ofreciendo personajes complejos, diálogos auténticos y escenas que exploran la vulnerabilidad masculina con una sensibilidad poco común en la ficción televisiva.

el hombre de tu vida netflix

Netflix: sinopsis de El hombre de tu vida

El hombre de tu vida sigue la historia de Hugo Bermúdez, un trabajador y padre que enfrenta simultáneamente el desempleo y una crisis emocional de mediana edad. La trama se desarrolla cuando este hombre acepta, bajo presión, un empleo en "El amor de tu vida", un peculiar microemprendimiento dirigido por su prima Gloria Pinotti que promete encontrar la pareja perfecta para personas solteras a cambio de dinero.

El protagonista debe interpretar distintas personalidades masculinas según los deseos de cada clienta, convirtiéndose en un comodín que acude a citas con nombres y apariencias diferentes, con el objetivo oculto de desilusionar gradualmente a las mujeres para que soliciten otro candidato o abandonen el servicio.

Paralelamente, la serie presenta cómo cada encuentro profesional se transforma en una experiencia que atraviesa emocionalmente a Hugo, quien termina involucrado en los conflictos personales de las mujeres que conoce. Este trabajo peculiar no solo le permite ayudar a resolver las problemáticas ajenas, sino que también lo obliga a enfrentarse con sus propios fantasmas internos y a explorar diferentes facetas de la condición humana.

El hombre de tu vida

Tráiler de El hombre de tu vida

Embed - El Hombre de tu vida - Trailer

Reparto de El hombre de tu vida

  • Guillermo Francella como Hugo Bermúdez
  • Mercedes Morán como Gloria Pinotti
  • Luis Brandoni como Padre Francisco
  • Tupac Larriera como Franco Bermúdez
  • German Kraus
  • Malena Pichot como Silvina Muñoz
  • Victor Laplace
  • Virginia Innocenti
  • Juan Leyrado
  • Silvia Kutika
