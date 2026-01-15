15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Mar del Plata: robaron un auto con una bebé de tres meses adentro

Su padre había dejado el vehículo en marcha para comprar en un almacén y los delincuentes se lo llevaron. La menor de edad ya se encuentra con su familia.

Por
Se llevaron un vehículo con una bebé adentro.

Se llevaron un vehículo con una bebé adentro.

Redes sociales

Un hombre estacionó en un almacén en Mar del Plata, dejó el auto en marcha para bajar a comprar y fue en ese momento que delincuentes que pasaban por la zona le robaron el vehículo con la bebé de tres meses dentro. La Policía activó un operativo y pudo rescatar a la menor.

Matías Alé y Carna Crivelli fueron testigos de la crecida del mar.
Te puede interesar:

El programa de Matías Alé captó en vivo el impacto de la ola gigante en Mar del Plata

El hecho ocurrió cerca de las 16 en la zona de Belgrano y Olazábal. El vehículo Ford Focus estaba estacionado en marcha frente al comercio del barrio San Juan y fue allí donde los ladrones aprovecharon la situación. Ante lo sucedido, el hombre llamó rápidamente al 911.

El operativo de búsqueda finalizó cuando las autoridades encontraron el auto abandonado por las calles Tierra del Fuego y Rodríguez Peña, en el barrio Centenario. El personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) asistió a la menor que se encontraba ilesa.

Fu encontrada sana y salva y rápidamente devuelta a su padre, quien llegó acompañado de su otra hija a la comisaría. El personal de Policía Científica peritará el auto para detener al responsable del robo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Armaron la pelopincho en la orilla del mar.

Insólito: armaron una pelopincho en la Playa Popular de Mar del Plata

La perra sabía nadar pero la fuerza del agua le impedía volver a la costa.

Mar del Plata: guardavidas rescataron a una perra arrastrada por la corriente en Playa Grande

Mar del Plata se vio sacudida por una ola de enormes dimensiones.

Ola gigante en Mar del Plata: descartan que haya sido un meteotsunami y revelan la posible causa del fenómeno

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica
play

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

meteotsunami en mar del plata: el antecedente de 1954 que causo panico en playa bristol

Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

play

Un muerto, decenas de heridos y un infartado tras una súper ola que sacudió la Costa Atlántica

Rating Cero

Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película.

La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

últimas noticias

Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.

Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026

Hace 10 minutos
Anses explicó por qué es una fecha importante.

AUH de ANSES: por qué el 31 de marzo es clave en 2026

Hace 24 minutos
Bastian podría ser operado este jueves.

Cómo sigue la salud de Bastian, el niño atropellado en Pinamar

Hace 57 minutos
Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH.

Los 6 pasos para presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

Hace 1 hora
Se llevaron un vehículo con una bebé adentro.

Mar del Plata: robaron un auto con una bebé de tres meses adentro

Hace 1 hora