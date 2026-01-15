Mar del Plata: robaron un auto con una bebé de tres meses adentro Su padre había dejado el vehículo en marcha para comprar en un almacén y los delincuentes se lo llevaron. La menor de edad ya se encuentra con su familia. Por + Seguir en







Se llevaron un vehículo con una bebé adentro. Redes sociales

Un hombre estacionó en un almacén en Mar del Plata, dejó el auto en marcha para bajar a comprar y fue en ese momento que delincuentes que pasaban por la zona le robaron el vehículo con la bebé de tres meses dentro. La Policía activó un operativo y pudo rescatar a la menor.

El hecho ocurrió cerca de las 16 en la zona de Belgrano y Olazábal. El vehículo Ford Focus estaba estacionado en marcha frente al comercio del barrio San Juan y fue allí donde los ladrones aprovecharon la situación. Ante lo sucedido, el hombre llamó rápidamente al 911.

El operativo de búsqueda finalizó cuando las autoridades encontraron el auto abandonado por las calles Tierra del Fuego y Rodríguez Peña, en el barrio Centenario. El personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) asistió a la menor que se encontraba ilesa.