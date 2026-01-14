Desbaratan una banda que contrabandeaba autos de lujo: fueron usados en videos de L-Gante y La Joaqui

Los vehículos ingresaban al país bajo el régimen de turistas y en algunos casos fueron alquilados para los clips de los artistas argentinos. El valor supera los $500 millones.

En total cuatro vehículos de lujo fueron incautados en un trabajo en conjunto entre la Aduana, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el ARCA, donde se constató que los vehículos eran ingresados desde Paraguay por residentes del país vecino, que aducían visitas turísticas a la Argentina.

Según se detalló, en las últimas horas se concretaron cinco allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el marco de una investigación por la presencia de autos de alta gama, como Ford Mustang y Chevrolet Camaro , que eran ingresados desde Paraguay.

Durante la pesquisa, se incautaron dichos automóviles con un valor que supera ampliamente los $500 millones. Como resultado de los procedimientos, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados y también fueron secuestrados $30 millones, US$20 mil y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.

La causa se inició cuando la Aduana advirtió “un esquema de contrabando de vehículos desde países limítrofes”, como Paso de los Libres, la frontera de la provincia de Corrientes con Brasil. La actuación de la banda consistía en que ciudadanos residentes en los países vecinos ingresaran los automóviles a la Argentina aduciendo fines turísticos.

Los arribos de los autos al país se llevaban a cabo por parte de dos ciudadanos radicados en la CABA, quienes mantenían un perfil elevado en redes sociales y los exhibían en videos musicales de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además eran alquilarlos para producciones.

A su vez, se determinó que uno de ellos alegaba ser dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, pero no tenía actividad económica declarada frente a ARCA.

Respecto de los autos de lujos, que están radicados en Paraguay, son dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang cuyos valores ampliamente superan los $100 millones por unidad y también una camioneta Toyota SW4 de matrícula argentina.

La investigación, que todavía se encuentra en curso, indicaría que el esquema se remonta al menos hasta 2023.

De acuerdo a términos del artículo 865 del Código Aduanero, podrían caber penas de hasta 10 años de prisión por el delito de contrabando agravado.