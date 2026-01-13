Video: así fue el enfrentamiento entre un policía y motochorros en La Matanza

14 de enero de 2026 Inicio
El hecho ocurrió sobre la Ruta 3, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, cuando un grupo de cuatro personas quiso asaltar un policía de la Policía de la Ciudad que estaba de civil y de franco. Un delincuente de 16 años resultó herido.

El hecho sucedió este lunes

El hecho sucedió este lunes, a las 6 de la mañana.

Un hecho de inseguridad ocurrió en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, cuando un grupo de motochorros intentó asaltar a un policía de la Ciudad, que estaba de civil y de franco, y se defendió a los tiros ante el ataque piraña: un delincuente, de 16 años, resultó herido.

El intento de robo sucedió este lunes, a las 6 de la mañana, en la Avenida Juan Manuel de Rosas (también conocida como Ruta 3), a la altura de las calles La Haya y Pekín, a metros de las vías del tren Belgrano Sur. La víctima fue un efectivo policial que circulaba con su moto cuando cuatro delincuentes, a bordo de dos motocicletas con capuchas y casco, le cortaron el paso y le apuntaron con armas.

El policía se bajó rápidamente de la moto, salió corriendo, sacó su arma reglamentaria y disparó, generando un tiroteo entre los delincuentes. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. El enfrentamiento terminó con el saldo de un asaltante herido, de 16 años, con disparos en el rostro y el abdomen. La víctima resultó ilesa.

En el lugar encontraron el arma del delincuente herido, calibre 22, con la numeración suprimida y dos municiones, junto a una moto Zanella 110 cc sin patente visible. Fue trasladado en estado reservado al Hospital Paroissien, que se encuentra cerca del lugar del hecho.

El momento exacto del ataque motochorro en La Matanza

