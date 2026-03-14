14 de marzo de 2026 Inicio
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Avanza un frente frío y regresa el mal tiempo: rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas

El "bloqueo atmosférico" que ocupaba gran parte del centro y norte del país se empieza a debilitar, por el ingreso de dos sistemas frontales esto traerá mayor inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos por fuertes precipitaciones y viento para varias provincias.

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Avanza un frente frío y regresa el mal tiempo: rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas

Avanza un frente frío y regresa el mal tiempo: rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas

De cara a un fin de semana con altas temperaturas, la jornada del sábado comenzó nublada pero con baja probabilidad de lluvias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, poco a poco se empieza a debilitar el "bloqueo atmosférico" que afectaba gran parte del centro y norte del país, lo que dará paso a un período de inestabilidad.

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A partir del sábado se espera el avance de dos frentes fríos "desde latitudes australes hacia el centro del país y generen un incremento progresivo de la inestabilidad", informaron desde Meteored. Esto generará tormentas y lluvias aisladas y putuales en algunas zonas de la Argentina.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes para las Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

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Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden excederse de manera puntual.

En el caso de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, se encuentran bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Particularmente, en Tierra del Fuego y las costas de Santa Cruz la dirección será del sector norte con las mismas intensidades.

Pronóstico extendido para CABA: a qué hora llueve

El fin de semana comienza con condiciones mayormente estables. Para hoy, sábado 14, el cielo se mantendrá cubierto con una máxima de 26°, mientras que mañana domingo 15 se espera un ascenso térmico importante, alcanzando los 31° bajo un sol pleno, aunque con ráfagas de viento que podrían llegar a los 39 km/h.

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Captura de Meteored.

Captura de Meteored.

La inestabilidad real comenzará a sentirse el lunes 16. Se prevé una jornada calurosa y pesada, con una mínima de 24° y una máxima que repetirá los 31°. Hacia la tarde o noche, la probabilidad de tormentas aisladas sube al 50%, marcando el inicio de un cambio de tiempo con ráfagas de viento de hasta 46 km/h.

El martes 17 será el día de mayor cuidado meteorológico. El pronóstico indica un 90% de probabilidad de tormentas y lluvias persistentes, con un acumulado estimado de 22 mm. Este fenómeno traerá un alivio térmico, haciendo descender la máxima a 27° y la mínima a 20° hacia el final del día, acompañado de vientos constantes del sector sur.

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