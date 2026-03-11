El bloqueo atmosférico sobre Buenos Aires llega a su fin: cuándo vuelven las lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones en el norte del país. En relación con las temperaturas, en CABA se espera que aumenten de cara al fin de semana.

Se acerca el fin del bloqueo atmosférico sobre el centro de Argentina , que impide el avance hacia el este de tormentas que se desplazan desde el oeste del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ). En paralelo, se registra una alerta meteorológica por tormentas en algunas provincias del norte.

Desaparece el verano y ya llega el frío: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

En esa línea, desde el SMN explicó que muchas de las tormentas que se "originaban en Neuquén y Mendoza tendían a trasladarse hacia Córdoba, San Luis y el norte argentino, evitando en gran medida el este de Buenos Aires y Uruguay ".

Este fenómeno contribuyó en mantener temperaturas mínimas elevadas y máximas más bajas, desde el SMN alertaron que "todo indica que hacia el fin de semana este bloqueo comenzaría a debilitarse" .

Bloqueo atmosférico sobre la franja central (en la imagen lo identificamos con una A) Desde hace algunos días persiste un sistema de alta presión sobre el Atlántico, que actúa como un bloqueo e impide el avance hacia el E de tormentas que se desplazan desde el O del país. pic.twitter.com/C56YHkTTfx

Es no es todo, desde Meteored detallaron que pueden ocurrir precipitaciones aisladas, de corta duración, sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires entre los días jueves y sábado.

El ingreso de un viento norte "favorecerá el ascenso de temperaturas sobre el norte y el oeste del país, revirtiendo en parte la tendencia de principios de semana de temperaturas más frescas que lo normal en el centro y norte de Argentina".

¿Qué es un "bloqueo atmosférico"?

Según explicó el SMN se denomina bloqueo anticiclónico a un sistema de altas presiones que persiste durante varios días sobre una región, impidiendo el desplazamiento normal de las bajas presiones y de los sistemas asociados al mal tiempo. Duran entre 3 y 5 días.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas: las localidades afectadas

Las provincias bajo alerta meteorológica por tormentas son Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, La Pampa y Río Negro.

Esta región será afectada por tormentas acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2031674387644973355&partner=&hide_thread=false 11 MAR I #Alerta para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

10-70mm con ráfagas ≥ 60 km/h

Granizo



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/eUio4aAWkw — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 11, 2026

Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara

El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara Salta: Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera -Rivadavia

Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera -Rivadavia Formosa: Bermejo - Matacos - Ramón Lista

Bermejo - Matacos - Ramón Lista Chaco : toda la provincia.

: toda la provincia. Santiago del Estero: Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno - Pellegrini -Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica.

Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno - Pellegrini -Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica. Tucumán: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar

Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar Mendoza: Zona baja de Malargüe -General Alvear - Zona baja de San Rafael

Zona baja de Malargüe -General Alvear - Zona baja de San Rafael La Pampa: Chical Co - Puelén - Curacó - Lihuel Calel

Chical Co - Puelén - Curacó - Lihuel Calel Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta - Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo.

Pronóstico extendido para CABA: ¿Regresan las lluvias?

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra una semana marcada por la constancia y el buen tiempo. Durante el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13, las condiciones serán prácticamente idénticas: las tardes se presentarán sumamente agradables con una máxima de 26°, mientras que las mañanas y noches mantendrán una temperatura fresca de 19°. Con nubosidad variable pero sin probabilidad de lluvias (0%), se perfila una ventana de días ideales para actividades al aire libre.

CABA clima 11-3-26 Pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Hacia el sábado 14, comenzaremos a notar un ligero ascenso térmico, con una máxima que alcanzará los 27°. Sin embargo, el cambio más marcado llegará el domingo 15, cuando el ambiente se pondrá más pesado y el calor se haga sentir con una máxima que tocará los 30°. A pesar de este aumento de temperatura, el cielo se mantendrá mayormente algo nublado y la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo nula en todo el período.