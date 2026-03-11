11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El bloqueo atmosférico sobre Buenos Aires llega a su fin: cuándo vuelven las lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones en el norte del país. En relación con las temperaturas, en CABA se espera que aumenten de cara al fin de semana.

Por
Varis provincias en el norte del país están bajo alerta por tormentas. 

Varis provincias en el norte del país están bajo alerta por tormentas. 

Se acerca el fin del bloqueo atmosférico sobre el centro de Argentina, que impide el avance hacia el este de tormentas que se desplazan desde el oeste del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En paralelo, se registra una alerta meteorológica por tormentas en algunas provincias del norte.

Las tormentas afectan el centro y norte de Argentina. 
Te puede interesar:

Desaparece el verano y ya llega el frío: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

En esa línea, desde el SMN explicó que muchas de las tormentas que se "originaban en Neuquén y Mendoza tendían a trasladarse hacia Córdoba, San Luis y el norte argentino, evitando en gran medida el este de Buenos Aires y Uruguay".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2031529797654921399&partner=&hide_thread=false

Este fenómeno contribuyó en mantener temperaturas mínimas elevadas y máximas más bajas, desde el SMN alertaron que "todo indica que hacia el fin de semana este bloqueo comenzaría a debilitarse".

Es no es todo, desde Meteored detallaron que pueden ocurrir precipitaciones aisladas, de corta duración, sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires entre los días jueves y sábado.

El ingreso de un viento norte "favorecerá el ascenso de temperaturas sobre el norte y el oeste del país, revirtiendo en parte la tendencia de principios de semana de temperaturas más frescas que lo normal en el centro y norte de Argentina".

¿Qué es un "bloqueo atmosférico"?

Según explicó el SMN se denomina bloqueo anticiclónico a un sistema de altas presiones que persiste durante varios días sobre una región, impidiendo el desplazamiento normal de las bajas presiones y de los sistemas asociados al mal tiempo. Duran entre 3 y 5 días.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas: las localidades afectadas

Las provincias bajo alerta meteorológica por tormentas son Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, La Pampa y Río Negro.

Esta región será afectada por tormentas acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2031674387644973355&partner=&hide_thread=false
  • Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara
  • Salta: Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera -Rivadavia
  • Formosa: Bermejo - Matacos - Ramón Lista
  • Chaco: toda la provincia.
  • Santiago del Estero: Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno - Pellegrini -Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Corrientes: Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar
  • Mendoza: Zona baja de Malargüe -General Alvear - Zona baja de San Rafael
  • La Pampa: Chical Co - Puelén - Curacó - Lihuel Calel
  • Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta - Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo.

Pronóstico extendido para CABA: ¿Regresan las lluvias?

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra una semana marcada por la constancia y el buen tiempo. Durante el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13, las condiciones serán prácticamente idénticas: las tardes se presentarán sumamente agradables con una máxima de 26°, mientras que las mañanas y noches mantendrán una temperatura fresca de 19°. Con nubosidad variable pero sin probabilidad de lluvias (0%), se perfila una ventana de días ideales para actividades al aire libre.

CABA clima 11-3-26
Pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Hacia el sábado 14, comenzaremos a notar un ligero ascenso térmico, con una máxima que alcanzará los 27°. Sin embargo, el cambio más marcado llegará el domingo 15, cuando el ambiente se pondrá más pesado y el calor se haga sentir con una máxima que tocará los 30°. A pesar de este aumento de temperatura, el cielo se mantendrá mayormente algo nublado y la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo nula en todo el período.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Inundaciones, derrumbes y rutas cortadas tras el temporal en Mendoza: el drama de los que perdieron todo

Las fuertes lluvias se ciernen sobre varias zonas del país en el comienzo de semana.

Se acaba el calor y adelanta el otoño: vientos, tormentas y alerta amarilla en seis provincias

play

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y obligó a reprogramar la fiesta de la Vendimia

16 provincias se encuentran bajo alerta por tormentas.

¿Vuelve el diluvio? Alerta naranja por imponente frente de tormenta que amenaza a 16 provincias

Se esperan lloviznas débiles durante la mañana del sábado en CABA. 

Continúan las lluvias y el mal tiempo en gran parte de Argentina: rigen alertas por tormentas

El centro y norte del país se encuentra bajo alerta por tormentas. 

Chau verano, vuelve el fresco y el mal tiempo a Buenos Aires: a qué hora llueve

Rating Cero

Los shows de la Renga serán en el Parque de la Ciudad. 

La Renga confirmó dónde realizará sus dos recitales tras la suspensión en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios

Natalia Oreiro sorprende con un cambio de look con reflejos cobrizos.

La impresionante transformación de Natalia Oreiro: un cambio de look para esperar el otoño

La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi. 
play

Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026

Los protagonistas de la exitosa serie Heated Rivalry hicieron un descargo contra los comentarios de odio. 

Los protagonistas de Heated Rivalry denunciaron ataques de odio en redes sociales

Geraldine Neumann se metió en la pelea entre su hermana y Fabián Cubero.

Geraldine Neumann respaldó a Nicole y arremetió contra Fabián Cubero: "Lo ridículo que es..."

últimas noticias

Adorni y su esposa.

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni que viajó en el avión presidencial

Hace 7 minutos
La fábrica de Fate está ocupada por sus trabajadores desde el 18 de febrero.

Fate le advirtió al Gobierno que no puede garantizar las condiciones de seguridad en su planta de San Fernando

Hace 8 minutos
El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001

El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001

Hace 10 minutos
Luis Ventura opinó sobre cuáles entrenadores son mejores que él

¿Y si lo llama Riquelme? Luis Ventura afirmó que es mejor entrenador que Úbeda

Hace 12 minutos
Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia,

La calentura del papá de Colapinto por los errores de Alpine: "Siempre pasa algo"

Hace 17 minutos