Sigue el ciclón extratropical en el AMBA: la semana corta arranca con frío polar y viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por fuertes ráfagas para este lunes, que pueden superar los 65 kilómetros por hora.

Los abrigos emergieron de los placares en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Mientras el Gobierno sigue avanzando contra el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el organismo continúa con su labor y emitió alerta amarilla por fuertes vientos para este lunes . Mientras tanto, siguen los efectos del ciclón extratropical que llegó este domingo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con fuerte descenso de la temperatura y violentas ráfagas.

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El organismo emitió aviso amarillo por vientos para el sudeste de la provincia de Buenos Aires , área que será afectada por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 65.

Desde el SMN recomendaron asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos , al igual que evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Este ciclón favorece la formación de vientos persistentes, debido al ingreso de una masa de aire frío con baja presión.

Este lunes hay alerta amarilla solo en la provincia de Buenos Aires.

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Continúan los efectos del ciclón extratropical en el AMBA, que implicó un brusco descenso de la temperatura, cuyo valor mínimo se ubica en 7° para este lunes, mientras que la máxima alcanzará los 18°.

El martes comienza una leve mejora que se profundizará a partir del miércoles, mientras el cielo continuará cubierto en la previa del fin de semana largo por el feriado del Día de los Trabajadores el viernes.