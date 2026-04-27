27 de abril de 2026 Inicio
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Sigue el ciclón extratropical en el AMBA: la semana corta arranca con frío polar y viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por fuertes ráfagas para este lunes, que pueden superar los 65 kilómetros por hora.

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Sigue el ciclón extratropical en el AMBA: la semana corta arranca con frío polar y viento
Télam

Los abrigos emergieron de los placares en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

C5N
Mínimas de 5° y un lunes polar en AMBA.
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El organismo emitió aviso amarillo por vientos para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, área que será afectada por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 65.

Desde el SMN recomendaron asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, al igual que evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Este ciclón favorece la formación de vientos persistentes, debido al ingreso de una masa de aire frío con baja presión.

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Este lunes hay alerta amarilla solo en la provincia de Buenos Aires.

Este lunes hay alerta amarilla solo en la provincia de Buenos Aires.

Sin alertas pero con ciclón extratropical: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Continúan los efectos del ciclón extratropical en el AMBA, que implicó un brusco descenso de la temperatura, cuyo valor mínimo se ubica en 7° para este lunes, mientras que la máxima alcanzará los 18°.

El martes comienza una leve mejora que se profundizará a partir del miércoles, mientras el cielo continuará cubierto en la previa del fin de semana largo por el feriado del Día de los Trabajadores el viernes.

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Comienzo de semana con frío y viento en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Comienzo de semana con frío y viento en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

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