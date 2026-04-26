26 de abril de 2026 Inicio
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Federico Sturzenegger justificó los despidos en el SMN: "Esos sueldos son dinero que pagan otras familias"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado defendió el recorte en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) luego de semanas de distintos tipos de protestas y se refirió a "un SMN moderno".

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Federico Sturzenegger

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Javier Milei.

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El funcionario explicó que hay, en promedio, siete personas por cada una de las 100 estaciones meteorológicas del país asignadas a la recolección manual de datos para enviarlos a 20 meteorólogos y señaló que los sueldos de esas personas "permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno". Sin embargo, no confirmó dicha compra y modernización.

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"Los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y por ende su capacidad de gastar y sostener otros empleos en otros lugares", opinó el economista para defender el ajuste en el SMN y advirtió que "la reconversión tecnológica no se hace de un día para el otro".

Sturzenegger reconoció en X que "siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno", pero lamentó: "Argentina se quedó porque se paralizó en las posibilidades de mejorar su productividad con mejoras como esta".

Embed - C5N on Instagram: " ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL SERVICIO METEOROLÓGICO? El SMN es un pilar fundamental de la seguridad nacional. Sin su red de sensores y datos oficiales, Argentina quedaría vulnerable ante cualquier catástrofe. Las aplicaciones globales son solo interfaces: la información real nace del SMN. Perderlo es apagar los ojos del país frente al clima. Por: Agus Prosty"
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Además, el ex presidente del Banco Central de Mauricio Macri responsabilizó a las gestiones anteriores del Ministerio de Defensa por "la desidia en este tema". "No solo es un tema presupuestario, nos dejó más desguarnecidos en términos de anticipos meteorológicos", afirmó en X este domingo.

El Gobierno cambió el esquema meteorológico para vuelos

Debido a las medidas de fuerza llevadas a cabo por el personal del SMN, el Gobierno cambió el esquema meteorológico para vuelos y el SMN será reemplazado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea, de forma directa o mediante la contratación de terceros.

Mediante el Decreto N° 274/2026 publicado en el Boletín Oficial este viernes explicaron que "la navegación aérea constituye un servicio público esencial, cuya continuidad, regularidad y seguridad son pilares indispensables para el funcionamiento del transporte aéreo y la conectividad del territorio".

Además, explicaron que "en el contexto actual se verifican circunstancias operativas que evidencian limitaciones en el esquema institucional vigente para asegurar la continuidad del servicio, en particular por la concentración de funciones críticas en un único proveedor y por la ausencia de mecanismos alternativos de provisión que permitan responder con inmediatez ante contingencias".

El paro nacional del SMN para reclamar la reincorporación de 140 trabajadores y trabajadoras estaba pautado para este viernes. Ante esta situación desde el Gobierno remarcaron en el Decreto que "tales condiciones reducen la capacidad de respuesta del sistema frente a situaciones de conflicto, contingencias operativas o fallas en la prestación, configurando un riesgo cierto e inminente para la seguridad operacional y la regularidad del transporte aéreo".

Frente a este panorama "la naturaleza de los servicios involucrados exige que el ESTADO NACIONAL cuente con herramientas operativas inmediatas que permitan asegurar la prestación ininterrumpida del servicio MET, resultando imperioso arbitrar medidas de carácter urgente".

Por ello, el Poder Ejecutivo nacional determinó que "la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo hacerlo por sí o a través de terceros".

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