27 de abril de 2026 Inicio
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Temporal de viento en Punta del Este: encalló una cría de orca y debieron sacrificarla

El cetáceo quedó atrapado en la costa cerca de la Parada 1 de La Mansa a raíz de las ráfagas de 90 kilómetros por hora de este domingo. También vararon dos yates a metros del mirador La Glorieta arrastrados por el temporal.

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El equipo de rescatistas intentando desencallar la cría de orca para devolverla al mar.

El equipo de rescatistas intentando desencallar la cría de orca para devolverla al mar.

La cría de orca encallada en Punta del Este por el temporal con ráfagas de viento de casi 100 kilómetros por hora.

La cría de orca encallada en Punta del Este por el temporal con ráfagas de viento de casi 100 kilómetros por hora.

El temporal con ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora de este domingo arrastró a dos yates y una cría de orca hasta la costa de Punta del Este en Uruguay. Un equipo de rescatistas intentó salvarla por más de 12 horas, pero el Ministerio de Ambiente del país vecino explicó que el cetáceo "se encontraba con un marcado estado de debilidad, no pudo ser devuelto al mar en esas condiciones".

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De esta forma, se decidió que la cría de orca sería eutanasiada y a las 13, los profesionales terminaron con su vida. La retiraron del lugar en grúa para llevarla a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República en Montevideo, donde se le realizará la necropsia para determinar las posibles causas del varamiento.

"Recibió atención veterinaria durante toda la noche; sin embargo, pese a los esfuerzos, su recuperación no fue favorable", detalló el área de Ambiente uruguaya. La cría era macho, medía dos metros y la noche del domingo ya estaba atrapada entre la arena.

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Según el comunicado, tras el aviso de la Prefectura Nacional Naval, el Grupo de Trabajo en Varamientos (GTV) activó los protocolos correspondientes y coordinó acciones con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (MGAP), Bomberos, la Intendencia de Maldonado, el Cecoed, el Municipio de Punta del Este y otras instituciones.

"Los especialistas de la Facultad de Veterinaria, actuando bajo criterios médicos, éticos, y con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, han resuelto proceder a la eutanasia, priorizando el bienestar del animal", habían comunicado desde Ambiente sobre la decisión que puso fin a la vida del cetáceo.

Los yates encallados en Uruguay por el temporal

En la zona del puerto de Punta del Este también quedaron varados los yates millonarios Key Desire, que fue arrastrado hasta la costa la tarde del domingo, y Faruhel, que terminó colisionando contra el primero la madrugada del lunes. Ambos estaban sin tripulantes, por lo que no hubo personas heridas.

Se espera que mejoren las condiciones climáticas para poder sacar ambos barcos. Lo harían por tierra, con una grúa.

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