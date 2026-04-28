River confirmó al español Pablo Longoria como nuevo director deportivo

El Millonario hizo oficial que el empresario, expresidente del Olympique de Marsella, estará a cargo del fútbol profesional. Llegará en los próximos días a Argentina para comenzar su ciclo.

River sorprendió al mercado del fútbol argentino al confirmar oficialmente la incorporación del español Pablo Longoria como su nuevo Director Deportivo . El dirigente de 40 años, que recientemente terminó su etapa como presidente del Olympique de Marsella en Francia, asumirá el control total del proyecto futbolístico de la institución.

En su nuevo rol, Longoria tendrá una responsabilidad integral sobre las decisiones deportivas y mantendrá una dependencia directa del presidente Stefano Di Carlo y el dirigente deportivo Enzo Francescoli . La llegada del empresario español, de 40 años, se enmarca en un proyecto institucional de mediano y largo plazo que busca la profesionalización extrema de todas las áreas vinculadas al fútbol.

Entre sus tareas principales estarán la coordinación del plantel profesional, el fútbol formativo, el área de scouting y el análisis de rendimiento. El objetivo central es optimizar los procesos de captación y desarrollo de futbolistas, logrando una integración fluida entre las divisiones inferiores y el primer equipo .

Longoria posee una trayectoria meteórica que le valió el apodo del "Niño de la Play" debido a su precoz obsesión por las estadísticas y el análisis de jugadores. Inició su carrera a los 21 años en el área de scouting del Newcastle, pasó por la Juventus como jefe mundial de captación y fue director deportivo del Valencia antes de llegar al Marsella. Su experiencia en clubes de alta exigencia europea le ha permitido desarrollar una red de contactos globales y un conocimiento profundo del mercado internacional.

Su metodología de trabajo destaca por ser una mezcla de análisis de Big Data y observación directa, llegando a grabar hasta 160 partidos por semana para detectar talentos. Longoria es un políglota que habla seis idiomas y que revolucionó sistemas de búsqueda en clubes como la Juventus, creando modelos para predecir el crecimiento de los futbolistas. A pesar de su enfoque tecnológico, sostiene que el ojo humano y el conocimiento de la vida privada del jugador son pasos finales indispensables antes de realizar cualquier fichaje.

Longoria inició su carrera en el área de scouting de Newcastle United y posteriormente desarrolló su actividad en Juventus, donde se desempeñó como jefe mundial de scouting entre 2015 y 2018. Entre 2018 y 2020 fue Director Deportivo del Valencia CF, y en 2020 asumió como Director Deportivo del Olympique de Marsella, institución de la que fue presidente desde 2021 hasta marzo de 2026.

Un factor clave para su desembarco en Núñez es su extenso conocimiento del fútbol sudamericano, con un seguimiento sostenido en Argentina, Uruguay y Brasil a lo largo de quince años. River busca que Longoria aporte una mirada moderna para blindar a los juveniles de la cantera y consolidar la marca del club a nivel mundial, aprovechando su prestigio en el mercado europeo para generar mejores oportunidades de crecimiento y reventa.

Se espera que el nuevo Director Deportivo arribe a la Argentina en los próximos días para comenzar su ciclo formalmente. Su integración será progresiva y se coordinará con las estructuras que ya vienen desarrollando la planificación deportiva en el club.