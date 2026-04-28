28 de abril de 2026 Inicio
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Avanzan el frío polar y las heladas en Argentina: cuánto caerá el termómetro

Una nueva masa de aire frío ingresó al territorio y se extenderá durante gran parte de la semana. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento para varias localidades del país.

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La mínima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantendrá en 10 grados. 

La mínima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantendrá en 10 grados. 

En una semana marcada por el avance de un frío polar en gran parte de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento y lluvia para varias localidades del país. El termómetro se desploma con temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados.

Servicio Meteorológico Nacional.
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El SMN informó que las provincias bajo alerta por viento y lluvia son Río Negro, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

En este territorio se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente, especialmente en regiones de Neuquén y Río Negro.

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Desde Meteored informaron que "las condiciones frías dominarán durante gran parte de la semana en el centro del país, con temperaturas que se mantendrán por debajo de los valores normales para esta época", por lo que podrán ocurrir heladas durante la semana en zonas rurales.

Llegó el frío a Buenos Aires: cómo estará el clima en CABA según el SMN

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, para este cierre de abril y comienzos de mayo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para enfrentar un escenario marcado por la amplitud térmica y el aire fresco.

La jornada del martes 28, comenzó con una mínima de apenas 10°, obligando a sacar los abrigos pesados desde temprano, aunque el sol intentará calentar la tarde con una máxima de 20°.

CABA pronóstico 28-4-26
Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

Hacia el miércoles 29, se experimentará un ligero alivio térmico por la tarde con una máxima de 23°, pero no hay que dejarse engañar por el termómetro. La mañana seguirá siendo fresca con 13° y, lo más importante, se espera la llegada de vientos intensos desde el sector este con ráfagas de hasta 50 km/h.

El jueves 30 marcará el punto más crítico de esta tendencia fría, con una temperatura mínima que vuelve a perforar el piso de los 10°. A pesar de que el sol brillará con fuerza generando una máxima de 22°, la rotación del viento hacia el sector sur mantendrá la atmósfera seca y gélida en las sombras.

Alerta meteorológica por lluvias y tormentas: las localidades afectadas

  • Santa Cruz: Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino - Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes.
  • Mendoza: Zona baja de Malargüe -Cordillera de Malargüe - Cordillera de San Rafael-
  • Neuquén: toda la provincia.
  • Río Negro: toda la provincia.
  • Chubut: toda la provincia.

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