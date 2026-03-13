Vuelve el calor a Buenos Aires pero se aproximan las lluvias: cómo estará el clima durante el fin de semana

Se aproximan días soleados con máximas que rondarán entre los 27° y 32°. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por tormentas para gran parte del territorio argentino.

De cara al fin de semana, las agradables condiciones meteorológicas se mantendrán durante los próximos días. El calor regresa a la provincia de Buenos Aires , con máximas que rondarán entre los 27° y 32° . Sin embargo, algunas partes del territorio se encuentran bajo alerta amarilla, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza .

Las tormentas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden excederse de manera puntual.

Desde Meteored informaron que la inestabilidad volverá a ser más frecuente en la provincia de Buenos Aires, ante la salida del bloqueo atmosférico que " empieza a dar signos de debilitamiento, y las condiciones se irán tornando cada vez más calurosas, húmedas e inestables en la región".

Para el cierre de esta semana, el tiempo se mantendrá estable pero con un aumento paulatino de la temperatura. Para el viernes 13 de marzo , se espera una jornada con intervalos nubosos, una máxima de 25° y vientos que oscilarán entre los 26 y 31 km/h. El sábado la tendencia al ascenso continúa, alcanzando los 27° con condiciones de cielo similares y vientos algo más calmos.

El pico de calor llegará durante el domingo y el lunes. El domingo 15 será un día plenamente soleado con una máxima de 30° y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 41 km/h. Sin embargo, el lunes 16 será el día más caluroso de la serie, con una temperatura que escalará hasta los 32° y una mínima elevada de 24°, bajo un cielo parcialmente nublado.

CABA pronóstico 13-3-26 Captura del pronóstico extendido de Meteored. Captura de Meteored.

El cambio radical en las condiciones meteorológicas se producirá el martes 17 de marzo. Para ese día se pronostican tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación del 90% y un acumulado estimado de 14 mm.

El viento será un factor clave, con ráfagas intensas de entre 20 y 51 km/h. Tras el paso del agua, el miércoles 18 se notará un marcado descenso térmico, con una mínima de apenas 15° y una máxima que no superará los 24°, recuperando el cielo algo de nubosidad pero ya sin lluvias.