Aumentó un 3% la cantidad de personas en situación de calle y se profundizó la labor de los Centros de Inclusión Social

Así lo aseguró el último informe realizado por las autoridades porteñas. Además, también se registró un crecimiento en la ocupación de los albergues nocturnos.

Entre mayo y noviembre de 2025, aumentó un 3% la cantidad de personas que viven en situación de calle.

Según el último Relevamiento de Personas en Situación de Calle, realizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo un aumento del 3% de las personas que viven en la calle. Además, se registró un crecimiento del 20% en la ocupación de los albergues.

El crecimiento de las personas que viven en la indigencia fueron tomados por las censistas porteños entre mayo y noviembre del año pasado. Esto significa que el aumento del 3% de las personas en situación de calle sucedió durante el otoño y el invierno.

De todos modos, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida , destacó el crecimiento de la ocupación en los Centros de Inclusión Social (CIS) porque favoreció la escolaridad, formación y empleo de las personas.

"Estos CIS no solo redujeron la exposición al espacio público, sino que también incrementaron la permanencia de las personas dentro del sistema, lo que permitió sostener procesos de escolaridad, formación y acceso al trabajo”, precisó Mraida y destacó que se registró la menor cantidad de niños y adolescentes en la vía pública desde 2022, con solo 10 casos (0,6% del total).

A partir de los datos obtenidos por el relevamiento, se registraron 1.613 personas viviendo en la calle y unas 3.563 en los diferentes dispositivos porteños de albergue nocturno. En paralelo, 11.726 hogares percibieron el Subsidio Habitacional, un dato que reflejó el peso de esta herramienta en la estrategia de contención y acompañamiento, orientada a reducir la exposición en la calle y a fortalecer alternativas de alojamiento transitorio.

Según el informe, el crecimiento de la ocupación en los albergues reflejó que cada vez más personas en situación de calle prefieren pasar sus noches allí antes que a la interperie. De todos modos, esta última situación también tuvo su aumento, lo que significa que cada vez más personas se ven en la dificultad de acceder al alquiler de una vivienda.

En el primer semestre de 2025, la pobreza en Argentina alcanzó al 31,6% de la población, equivalente a 9,5 millones de personas, mientras que la indigencia se ubicó en 6,9% (2,1 millones), informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El reporte indicó que el 24,1% de los hogares quedó por debajo de la línea de pobreza, y dentro de ese conjunto, el 5,6% se encuentra en situación de indigencia. En números absolutos, son 2,45 millones de hogares pobres, de los cuales 565 mil están en la indigencia.

En comparación con el segundo semestre de 2024, cuando la pobreza se ubicó en el 38,1%, la pobreza descendió 6,5 puntos porcentuales en personas y 4,5 puntos en hogares. La indigencia también cayó: 1,3 puntos en personas y 0,8 en hogares.

Indigencia en CABA

Según el organismo, la mejora estuvo vinculada al incremento del ingreso total familiar, que creció en promedio 26,3%, por encima de las subas de la canasta básica alimentaria (13,2%) y de la canasta básica total (12,3%).

Pese al descenso, la brecha de ingresos se mantuvo elevada: el ingreso promedio de los hogares pobres fue de $671.492 frente a una canasta básica total estimada en $1.065.691, lo que deja una distancia del 37%.

La pobreza continúa golpeando con más fuerza a niños y adolescentes: el 45,4% de las personas de 0 a 14 años viven en hogares pobres. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la tasa es de 37%; en los adultos de 30 a 64, de 27,7%; y en mayores de 65 años, de 10,8%.

Por regiones, las mayores incidencias se dieron en el Noreste (39%) y en Cuyo (33,8%), mientras que los niveles más bajos se registraron en la Patagonia (27%) y la región Pampeana (30,5%).

En los grandes aglomerados urbanos, la pobreza bajó seis puntos porcentuales frente al semestre previo; en las ciudades de menor tamaño, la reducción fue más pronunciada, de 8,8 puntos.