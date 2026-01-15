Cumbre en Villa Gesell: Kicillof busca encarar el 2026 con una construcción amplia y federal

En medio de las tensiones internas del peronismo, el gobernador bonaerense reunió al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para empezar a delinear la hoja de ruta hacia 2026, con eje en el armado político, la crisis productiva y un mensaje crítico al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este miércoles por la tarde una cumbre en Villa Gesell con funcionarios e intendentes nucleados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , para comenzar a debatir la hoja de ruta del 2026, con el foco en la consolidación de un espacio amplio y federal que, enfatizan, “contenga respuestas y propuestas para las demandas de la sociedad”. En medio de las discusiones que atraviesan al peronismo, el mandatario busca fortalecer su armado, mientras persiste el cortocircuito con el sector de Máximo Kirchner.

Del encuentro de este miércoles participaron el intendente local Gustavo Barrera , Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), entre otros, además de funcionarios provinciales como la vicegobernadora Verónica Magario , los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad).

La línea de lo que viene quedó marcada por Kicillof en el plenario del MDF realizado en diciembre pasado en Ensenada, donde llamó de manera explícita a construir una alternativa política con la mirada puesta en 2027. “Vamos a demostrar que hay alternativa. No venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro” , afirmó en el cierre de aquel encuentro.

Desde La Plata detallaron a C5N que, además del fortalecimiento del espacio, uno de los principales temas que se tocó fue la crisis de producción que atraviesa el país. “La Argentina productiva está en grave estado y necesita que el peronismo vuelva a representarla y proponga un programa de desarrollo”, subrayaron.

Esa misma tarde, Kicillof encabezó en el partido de La Costa la primera reunión con más de 300 representantes del turismo, la industria y distintos sectores productivos de la región, donde alertó sobre el impacto del programa económico de Javier Milei. “Intentan convencer a empresarios y comerciantes de que les va mal porque no se esfuerzan lo suficiente, pero es mentira: la caída de la actividad es el resultado de un plan deliberado para atacar a la producción, la industria y el trabajo” , sostuvo.

Más tarde, durante la primera conferencia de verano en la Costa Atlántica, volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la destrucción del turismo local y advirtió que, “aunque el Gobierno nacional festeja, hay una realidad que ya no se puede ocultar: mientras hay récord de viajes a Brasil y de ocupación en Punta del Este, se destruyen el turismo local, la industria y el consumo”.

A partir de este diagnóstico, la gestión provincial busca profundizar este tipo de iniciativas. La próxima reunión productiva se realizará en el distrito de Chascomús, mientras que la nueva Conferencia de Verano tendrá lugar en San Pedro. En cuanto al cronograma federal y las recorridas por otras provincias, que cerraron 2025 con la visita de Kicillof a Gildo Insfrán en Formosa, si bien la decisión es avanzar en ese armado nacional, por el momento el foco estará puesto en la temporada y en la agenda bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2011574083234709580&partner=&hide_thread=false Aunque vemos que el Gobierno nacional festeja, hay una realidad que ya no se puede ocultar: mientras hay récord de viajes a Brasil y de ocupación en Punta del Este, se destruye el turismo local, la industria y el consumo.



Los diarios dicen una cosa pero la realidad muestra que… pic.twitter.com/7wrf2pxv8W — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 14, 2026

Las reelecciones indefinidas y el PJ bonaerense

Otro de los temas que se tocó, y que genera diferencias dentro del peronismo, es la discusión por la reelección de los intendentes, que actualmente pueden ejercer dos períodos consecutivos. “Es una línea que siempre sostuvimos”, reconocen en el armado provincial, donde aseguran que ayer hubo una “postura común” sobre el tema. “Es lo que pensamos y buscaremos los acuerdos necesarios para llegar a eso”, adelantan, aunque reconocen que habrá una ofensiva interna por parte de otros sectores del peronismo.

En cuanto a la disputa por la conducción del PJ bonaerense, que el domingo 15 de marzo deberá definir quién reemplazará al diputado nacional Máximo Kirchner, cerca del Gobernador eligen mostrarse al margen del debate, aunque integren formalmente ese proceso. "Hay dos posiciones: o vamos a interna o conformamos una lista de unidad. La idea es que tenga protagonismo el Gobernador", remarca uno de los intendentes que estuvo presente en el encuentro, que observa un cambio de época con respecto a etapas anteriores. "Hay fortaleza y decisión", destaca.

De cara a la definición, algunos sectores se muestran pesimistas sobre la posibilidad de conformar una lista de unidad y ven un escenario de interna. Quien suena para ese cargo en el entorno del gobernador es la vicegobernadora Verónica Magario, quien ya expresó públicamente su voluntad en un acto realizado hace algunas semanas en La Matanza, cuando habló de “ir por la herramienta del Partido Justicialista este 15 de marzo”.

En los últimos días, la Junta Electoral del partido fijó el padrón y reglas a cumplir como la inclusión de fichas presentadas hasta el 30 de diciembre de 2025 y que los afiliados deberán tener al menos 180 días de antigüedad para votar. La fecha clave es el 8 de febrero, día en que vence el plazo para la presentación de candidatos, mientras que el 12 finaliza el plazo para la exhibición de lista de candidatos.