El bodegón de Buenos Aires que ofrece una degustación de quesos y empanadas de carne braseada

En el barrio de Villa Luro, este lugar destaca por su carta variada y un amplio espacio con mesas grandes, ideal para ir en grupo.

La escena gastronómica de la Ciudad está en constante cambio. A los clásicos bodegones , se les suman nuevas propuestas, que irrumpen con platos y recetas de vanguardia pero mantienen la esencia de un bodegón porteño.

La pizzería de Buenos Aires que busca llevarte al Brooklyn con todo su sabor

En el corazón de Villa Luro , un barrio que conserva la esencia de la vida vecinal, se encuentra Puchero . Este joven bodegón que abrió sus puertas en 2024 , no solo logró conquistar los paladares de los residentes de la zona sino que también atrae nuevos comensales que los conocen a través de las redes sociales y sienten curiosidad por probar sus platos.

Además de su amplio espacio en planta baja , cuenta con un terraza y un deck para disfrutar de una comida al aire libre, ideal para los días de verano. Es el escenario perfecto para las cenas familiares de domingo o una reunión con amigos.

Puchero se encuentra sobre la Avenida Rivadavia , una de las más importantes de la zona, en la esquina de la calle Dupuy. Tiene una ubicación privilegiada justo frente a la Plaza Ejército de los Andes .

El restaurante está abierto todos los días de 10 a 00 horas . El horario del almuerzo es de 12 a 16 horas, y la cena a partir de las 20 hs.

Qué puedo pedir en Puchero

Para picar, se destacan las empanadas de carne braseada, tortilla de papas cremosa y los buñuelos de espinaca rellenos de muzzarella. Pero para los que se animan a algo diferente, tienen que dejarse sorprender por el chipá relleno con mollejas crocantes y huevo pocheado.

Puchero - chipá relleno (1)

Este lugar es ideal para “ir de tapas”; también ofrecen tres propuestas de picadas: la selección de quesos, la de chacinados, o la opción mixta, que incluye tres variedades de cada uno.

En este lugar no hay un plato fuerte, porque todo en la carta es destacado por algo. Pero sus pastas rellenas artesanales conquistaron varios corazones; raviolones de molleja, sorrentinos de trucha, de boniato, de asado y provolone, y más.

Un punto muy destacable de su carta es que cuenta con opciones veganas, bien pensadas, algo difícil de encontrar en un clásico bodegón porteño. Una de sus opciones es el risotto de remolacha y brócoli con muzzarella de almendras, recomendado por su cremosidad y su sabor.

Puchero (2) (2)

Para los más clásicos, los platos de bodegón como las milanesas y la entraña o el bife de chorizo, no faltan. Un recomendado: el pastel de boniato y bondiola braseada con corazón de queso.

Cómo llegar a Puchero

Está ubicado sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad, lo que lo hace muy accesible tanto en auto como en colectivo. Algunas de las líneas que tienen paradas cercanas al restaurante son: 1, 2, 8, 46, 88, 96, 113, 136, 163, 182, entre otras.

Para quienes vayan en auto por la General Paz, deberán bajar a la altura de la Avenida Rivadavia, y recorrer aproximadamente 1,5 kilómetros hasta el restaurante. Otra opción es tomar el tren Sarmiento hasta la estación de Villa Luro, que se encuentra a pocas cuadras del lugar.