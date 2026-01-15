Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina? El programa que reúne desconocidos y los observa las 24 horas sumó un espacio de aislamiento extremo para los aspirantes que buscan un lugar en la casa principal. + Seguir en







El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. X: @RealTimeRating

La edición de Gran Hermano Brasil 2026 incorporó una etapa previa al ingreso a la casa llamada "Cuarto Blanco", un desafío de resistencia física y mental. Los participantes que todavía no ingresaron deben permanecer en este lugar para ganar su derecho al juego. La propuesta despertó fuertes polémicas por las extremas condiciones de encierro que enfrentan los concursantes.

Este espacio físico carece de luz natural, muebles o cualquier señal del paso del tiempo para desorientar a los jugadores. Quienes habitan allí sufren una observación constante y tienen un solo objetivo: aguantar hasta el final. Si alguno de ellos decide abandonar la prueba, solo debe apretar un botón rojo para quedar eliminado de forma inmediata.

Cuarto blanco Gran Hermano Brasil X: @RealTimeRating La producción del programa busca llevar al límite a los aspirantes antes de que estos accedan a la competencia verdadera. El diseño del cuarto es similar a las salas de contención psicológica de las clínicas de salud mental. Según trascendió, el aislamiento absoluto se complementa con fuertes estímulos sensoriales diseñados para quebrar la voluntad de los participantes: sirenas, llanto de bebés, ruido de ojalata, entre otros.

Los videos que circulan en las plataformas digitales muestran escenas de angustia entre los involucrados debido a ruidos constantes. El público y la crítica internacional analizan con preocupación este formato que prioriza el agotamiento psicológico. Hasta el momento, Telefe no confirmó si la versión argentina de Gran Hermano, que comenzará pronto, imitará esta polémica habitación en la próxima edición.

Embed Che, lo de Gran Hermano Brasil y su cuarto blanco, para entrar a la casa, ya roza la tortura explicita. Les ponen sonidos de BEBES LLORANDO y SIRENAS para que desistan, UNA LOCURA. pic.twitter.com/5hgHcUlbLq — Valeria Salazar (@lavalesalazar) January 14, 2026 Un campeón del mundo con Brasil en 2002 entró a Gran Hermano: "Necesito el dinero" Gran Hermano Brasil 2026 sorprendió con la incorporación de un participante que supo tocar la gloria con la selección de Brasil: se trata del ex futbolista Edilson da Silva Ferreira, más conocido como Edilson Capetinha, quien decidió ingresar al concurso de famosos por problemas económicos. "Tomé decisiones incorrectas", explicó.

edilson BBB26 El ex jugador de Corinthians, Palmeiras y Cruzeiro, entre otros, ingresó al reality y expresó los motivos por los que aceptó la propuesta del canal Globo: “Hoy estoy aquí por el premio. Gané dinero y tomé decisiones acertadas e incorrectas. Mentalidad diferente, tiempos diferentes. Vine aquí por el premio. Necesito el dinero”, declaró el campeón del mundo, que compartió equipo con figuras como Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo y Ronaldinho Gaucho.