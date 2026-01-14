15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Palermo: encontraron una munición de guerra al lado de un contenedor de basura

Se trata de un proyectil de 75 milímetros que, después de la intervención del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad, fue detonado de manera segura. Ahora, la Justicia deberá investigar su procedencia.

Por
La munición bélica fue descubierta por un vecino en la intersección de las calles Francisco Seguí y Lafinur.

La munición bélica fue descubierta por un vecino en la intersección de las calles Francisco Seguí y Lafinur.

Un vecino del barrio porteño de Palermo encontró este miércoles una munición de guerra al lado de un contenedor de basura. Se trataba de un proyectil de artillería de 75 milímetros, lo que derivó en la intervención del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad para poder retirar el material.

Es un paseo tranquilo para conectar con el entorno natural. 
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires para "viajar en el tiempo" en lancha

El episodio se produjo en la intersección de las calles Juan Francisco Seguí y Lafinur cuando, por la tarde, el encargado de un edificio notó un extraño material. Cuando se acercó a comprobar de qué se trataba, se dio cuenta de que era un enorme proyectil de guerra. El hallazgo se produjo a unos escasos 60 metros de la puerta de un colegio.

Según confirmaron desde el Escuadrón Antibombas, el artefacto era un proyectil de 75 milímetros de artillería y estaba equipado con una espoleta, aunque sin carga explosiva. Los especialistas retiraron la munición a un sitio seguro, donde finalmente fue detonada de manera controlada para evitar cualquier tipo de riesgo para los vecinos.

El operativo fue supervisado por el Juzgado Federal N° 10, a cargo de María Eugenia Capuchetti, que ahora deberá investigar la procedencia de este proyectil de guerra y por qué se encontró al lado de un contenedor de basura en pleno barrio porteño de Palermo.

El despliegue de seguridad contó con la cooperación de varias divisiones de la Policía de la Ciudad, que se encargaron de controlar los accesos para garantizar que la zona permanezca sin la presencia de vecinos curiosos durante toda la intervención.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta pizzería consolida su propuesta de pizzas con técnicas napolitanas elaboradas con harina orgánica, masa madre y preparación 100% artesanal.

La pizzería de Buenos Aires que busca llevarte al Brooklyn con todo su sabor

Venden el emblemático chalet ubicado frente al Obelisco: cuánto sale y cuál es su historia

Venden el emblemático chalet ubicado frente al Obelisco: cuánto sale y cuál es su historia

Punta Indio, playas de río y naturaleza cerca de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a unas playas agrestes que son ideales para combatir el verano 2026

El bodegón de Buenos Aires que hace una entraña espectacular. 

Está oculto en Buenos Aires y hace una entraña a la parrilla exquisita: el mejor bodegón

Ciudad de Buenos Aires: creció la venta callejera en diciembre

En diciembre creció la venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires

Se encuentra en el partido de Carmen de Patagones.

Turismo en la Costa Atlántica: el pueblito donde viven menos de 100 personas y transmite tranquilidad

Rating Cero

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito habló tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos

últimas noticias

La única excepción para este cierre del espacio aéreo iraní lo tienen aquellos vuelos internacionales que tengan como destino de origen o destino hacia Teherán y que cuenten con una autorización especial.

Irán cerró su espacio aéreo en medio de la creciente tensión con Estados Unidos

Hace 2 horas
play
El Ciclón cayó en su presentación en Uruguay.

San Lorenzo debutó con el pie izquierdo: perdió 1-0 con Cúcuta en su primer amistoso de verano

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del miércoles 14 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3848 del miércoles 14 de enero de 2026

Hace 2 horas
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 14 de enero de 2026.

Quini 6: resultados del sorteo 3.339 del miércoles 14 de enero de 2026

Hace 2 horas
El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio.

Mundial 2026: FIFA recibió 500 millones de solicitudes de entradas y Argentina está entre los países que más tickets demandaron

Hace 2 horas