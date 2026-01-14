Palermo: encontraron una munición de guerra al lado de un contenedor de basura Se trata de un proyectil de 75 milímetros que, después de la intervención del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad, fue detonado de manera segura. Ahora, la Justicia deberá investigar su procedencia. Por + Seguir en







La munición bélica fue descubierta por un vecino en la intersección de las calles Francisco Seguí y Lafinur.

Un vecino del barrio porteño de Palermo encontró este miércoles una munición de guerra al lado de un contenedor de basura. Se trataba de un proyectil de artillería de 75 milímetros, lo que derivó en la intervención del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad para poder retirar el material.

El episodio se produjo en la intersección de las calles Juan Francisco Seguí y Lafinur cuando, por la tarde, el encargado de un edificio notó un extraño material. Cuando se acercó a comprobar de qué se trataba, se dio cuenta de que era un enorme proyectil de guerra. El hallazgo se produjo a unos escasos 60 metros de la puerta de un colegio.

Según confirmaron desde el Escuadrón Antibombas, el artefacto era un proyectil de 75 milímetros de artillería y estaba equipado con una espoleta, aunque sin carga explosiva. Los especialistas retiraron la munición a un sitio seguro, donde finalmente fue detonada de manera controlada para evitar cualquier tipo de riesgo para los vecinos.

El operativo fue supervisado por el Juzgado Federal N° 10, a cargo de María Eugenia Capuchetti, que ahora deberá investigar la procedencia de este proyectil de guerra y por qué se encontró al lado de un contenedor de basura en pleno barrio porteño de Palermo.

El despliegue de seguridad contó con la cooperación de varias divisiones de la Policía de la Ciudad, que se encargaron de controlar los accesos para garantizar que la zona permanezca sin la presencia de vecinos curiosos durante toda la intervención.