Masivo apagón en el AMBA en medio de la ola de calor: hubo casi un millón de hogares sin luz

La interrupción del servicio eléctrico se registró pasadas las 14.30, en medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord. Amplias zonas de la Ciudad y el conurbano norte, entre las más afectadas.

Apagón en el AMBA en medio de la ola de calor

Un apagón de gran magnitud afectó este jueves por la tarde al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio del cuarto día consecutivo de ola de calor. El corte comenzó pasadas las 14.30, en un contexto de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda eléctrica elevada.

Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.
Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

Según información oficial brindada por la periodista Rosalía Costantino en C5N, a las 14.45 quedaron fuera de servicio cuatro líneas de alta tensión de Edenor que abastecen al corredor norte del AMBA. Como consecuencia, casi un millón de hogares se quedaron sin luz. Pasadas las 17 horas la cifra de afectados disminuyó a 280 mil.

Las zonas más afectadas se concentraron en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En la Capital, se registraron cortes en barrios como Colegiales, Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. En tanto, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, hubo reportes en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. También hubo interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

Durante varias horas no fue posible acceder a cifras oficiales a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), debido a que su página web se encontraba caída.

El apagón tuvo además impacto en el transporte público. Desde la cuenta oficial del Subte informaron que la línea D quedó interrumpida, sin circulación de formaciones, como consecuencia de la falta de energía eléctrica. En tanto, la línea H funcionaba con demora.

Según se informó, tanto Edenor como los organismos encargados del control del consumo energético analizaban las causas del desperfecto que derivó en la salida de servicio de las líneas de alta tensión.

La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

