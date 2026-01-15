15 de enero de 2026 Inicio
Avanza el frío y vuelven las lluvias: rige una alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires

Tras una jornada de miércoles con máximas de 34°, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, granizo y viento para gran parte del centro y norte de la Argentina.

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Buenos Aires y varias localidades de Argentina. El organismo pronosticó que para la jornada del jueves 15 de enero se espera una serie de fenómenos acompañados por fuertes precipitaciones, granizo y viento.

Se esperan tormentas en el sur de Buenos Aires. 
Inminente arribo de un frente frío en Buenos Aires: traerá tormentas y alivio en las temperaturas

En el marco del ingreso de un frente frío que traerá inestabilidad durante la jornada del jueves, el pronóstico extendido anunció que se espera que las tormentas arriben a las 17:00. Esto generará un descenso de las temperaturas gradual de la temperatura, previo a días con máximas de 30°.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta.

En esa zona se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla y naranja por tormentas: las localidades afectadas

  • Buenos Aires: Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó -Esteban Echeverría - Ezeiza - La Matanza - Merlo -Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo -Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos -Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell.
  • Santa Fe: toda la provincia.
  • Entre Ríos: toda la provincia.
  • Corrientes: Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce
  • Córdoba: toda la provincia.
  • La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Jujuy: toda la provincia.
  • Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos
Tormenta clima Córdoba SMN meteorología calor lluvia
