Avanza el frío y vuelven las lluvias: rige una alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires
Tras una jornada de miércoles con máximas de 34°, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, granizo y viento para gran parte del centro y norte de la Argentina.
La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas.
Télam
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Buenos Aires y varias localidades de Argentina. El organismo pronosticó que para la jornada del jueves 15 de enero se espera una serie de fenómenos acompañados por fuertes precipitaciones, granizo y viento.
En el marco del ingreso de un frente frío que traerá inestabilidad durante la jornada del jueves, el pronóstico extendido anunció que se espera que las tormentas arriben a las 17:00. Esto generará un descenso de las temperaturas gradual de la temperatura, previo a días con máximas de 30°.
Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta.
En esa zona se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Alerta amarilla y naranja por tormentas: las localidades afectadas
Buenos Aires: Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó -Esteban Echeverría - Ezeiza - La Matanza - Merlo -Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo -Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos -Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell.