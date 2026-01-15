Avanza el frío y vuelven las lluvias: rige una alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires Tras una jornada de miércoles con máximas de 34°, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, granizo y viento para gran parte del centro y norte de la Argentina. Por + Seguir en







La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Buenos Aires y varias localidades de Argentina. El organismo pronosticó que para la jornada del jueves 15 de enero se espera una serie de fenómenos acompañados por fuertes precipitaciones, granizo y viento.

En el marco del ingreso de un frente frío que traerá inestabilidad durante la jornada del jueves, el pronóstico extendido anunció que se espera que las tormentas arriben a las 17:00. Esto generará un descenso de las temperaturas gradual de la temperatura, previo a días con máximas de 30°.

15 ENE



#Tormenta

Lluvias intensas

60-90mm con ráfagas ≥ 90km/h

20-50mm con ráfagas ≥ 70km/h

Granizo



Temperaturas extremas: #Calor

Efecto moderado a alto en la salud

Efecto leve a moderado en la salud



+ info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/4teLmN7RVN — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 15, 2026 Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta.

En esa zona se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla y naranja por tormentas: las localidades afectadas Buenos Aires: Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó -Esteban Echeverría - Ezeiza - La Matanza - Merlo -Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo -Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos -Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell.

toda la provincia. Entre Ríos: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce

Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce Córdoba: toda la provincia.

toda la provincia. La Rioja : Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.

: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina. Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.

Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán. Tucumán: toda la provincia.

toda la provincia. Jujuy: toda la provincia.

Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos