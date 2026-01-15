El mensaje de la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo a Delcy Rodríguez: "Su familia lo espera"

María Alexandra Gómez respondió una publicación de la presidenta interina de Venezuela y volvió a exigir que sea liberado, luego de que fuera detenido en diciembre de 2024 en el país caribeño.

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo , quien permanece detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, respondió una publicación de la presidenta interina del país caribeño, Delcy Rodríguez , y volvió a pedir que sea liberado.

En su cuenta de la red social X, María Alexandra Gómez contestó una publicación de Rodríguez, en la que la mandataria interina de Venezuela se refirió a un mensaje que brindó a la población. "Libertad para Nahuel Agustín Gallo. Su familia lo está esperando, su hijo lo está esperando" , expresó la esposa del gendarme argentino.

En tanto, previamente, la mujer recordó el arresto, que se produjo durante el gobierno de Nicolás Maduro : "403 días desde que Nahuel Agustín Gallo fue detenido ilegal y arbitrariamente en la Sede de Migración de San Antonio del Tachira en Venezuela. Su única intención fue buscarnos, pasar las fiestas y regresar juntos a la Argentina".

En tal sentido, recordó el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional sobre la liberación de presos políticos. "Después de 13 meses luchando, por fin pensamos que esta pesadilla terminaba, hace justamente una semana Jorge Rodríguez dijo que iban a excarcelar Presos Políticos y Extranjeros. Aún Nahuel no ha vuelto a casa, una semana llena de angustias, de una sensación de agotamiento físico y mental" , aseveró.

"Señor Rodríguez, no se burle de nosotros, mi hijito está esperando a su Papá. Recuerde: las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad" , advirtió en esta línea.

La detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela

El hecho se conoció cuando desde Cancillería y el Ministerio de Seguridad dieron a conocer un comunicado conjunto en el que denunciaron que la detención es “arbitraria e injustificada” y exigieron su pronta liberación descartando las acusaciones de espionaje.

Gallo es cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina y el 8 de diciembre de 2024 ingresó a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira.

Según se informó, el objetivo del viaje era a visitar a su pareja de nacionalidad venezolana, María Gómez, y a su hijo de 2 años, quienes habían viajado para cuidar de la madre enferma de la mujer. Oriundo de Catamarca, Gallo integra el escuadrón 27 de “Uspallata”, en Mendoza, donde cumple funciones custodiando el paso fronterizo entre Chile y Argentina.

Al momento del viaje se encontraba de licencia anual por lo que decidió viajar a Venezuela con autorización de Gendarmería para visitar a su pareja e hijo. Sin embargo, al ingresar al país fue detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas en Migraciones bajo la acusación de realizar espionaje contra el gobierno de Maduro.

Según relató su pareja, el celular de Gallo fue revisado exhaustivamente y al encontrar mensajes críticos al gobierno venezolano decidieron su detención. Gómez es residente argentina desde hace 6 años. Ambos tienen un hijo de 2 años y viven en Mendoza.