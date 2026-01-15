Nación y Ciudad acordaron la entrega de la cárcel de Marcos Paz para desocupar el penal de Devoto

15 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno Nacional y su par de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acta de entendimiento, que establece que el GCBA entregará durante el primer cuatrimestre de este año la nueva cárcel federal que está construyendo en la localidad bonaerense y que será traspasada a la órbita de la Nación.

La cárcel de Devoto dejará de ser utilizada.

El Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad vienen trabajando para instrumentar acciones, que permitan aumentar la cantidad de plazas de alojamiento disponibles en el Servicio Penitenciario Federal y descomprimir las comisarías y alcaidías en el territorio porteño.

La cárcel de Marcos Paz tendrá capacidad para 2.240 presos y deberá cumplir con los estándares técnicos, de seguridad, de tratamiento penitenciario y de habitabilidad previstos en la normativa nacional e internacional aplicable.

Con la entrega de esa prisión se desocupará la cárcel de Villa Devoto, que según los convenios firmados entre las dos jurisdicciones en marzo y agosto de 2018.

CÁRCEL DE DEVOTO

En tal sentido, el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinadas al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos.

El convenio, suscripto entre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri, permite ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, descomprimir la cantidad de presos alojados en comisarías y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de los estándares técnicos y de seguridad vigentes.

El propio Jorge Macri supervisó el avance de las obras en el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz. "La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado", dijo el Jefe de Gobierno. Y agregó: "Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio".

CÁRCEL DEVOTO MACRI

Los trabajos estuvieron parados cinco años y se reanudaron en diciembre de 2024, durante la actual gestión en la Ciudad. El nuevo complejo, que ocupa un predio de 80 hectáreas, tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.

