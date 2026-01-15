Drogas, un arma de fuego y municiones: el hallazgo de Gendarmería en un micro de la barra de San Lorenzo Las autoridades intervinieron un colectivo de los miembros de "La Butteler" que se dirigía a Uruguay por la Ruta Nacional Nº 136, cerca de la ciudad de Gualeguaychú, para presenciar el amistoso frente a Cúcuta. Aplicarán derecho de admisión en todo el país a los involucrados. Por + Seguir en







El Ministerio de Seguridad Nacional aplicará a los hinchas implicados la restricción de concurrencia a todo evento deportivo.

En un operativo de seguridad encabezado por Gendarmería Nacional, el micro de un grupo de barras de San Lorenzo, que se dirigían a Uruguay para presenciar el partido del Ciclón frente a Cúcuta de Colombia (derrota por 1-0), fue intervenido por agentes que secuestraron drogas, armas blancas y una pistola Bersa calibre 9 mm con 15 cartuchos sin usar en la Ruta Nacional Nº 136, cerca de la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos.

El Ministerio de Seguridad Nacional difundió un video y fotos de un operativo, en el que se detuvo a un ómnibus de larga distancia, donde viajaban los miembros de la barra azulgrana "La Butteler", que fueron identificados en un retén ordenado por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos.

san lorenzo gendarmeria Los elementos incautados por Gendarmería Nacional. "Al registrar el interior del rodado, los gendarmes detectaron que en el baño había envoltorios con cocaína y marihuana. Asimismo, en el habitáculo correspondiente al cableado del sistema de aire acondicionado, los efectivos comprobaron que ocultaban un arma de fuego tipo pistola, marca Bersa, calibre 9 mm, con 15 cartuchos intactos", agregaron desde la cartera de seguridad.

Según la versión oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional aplicará a los hinchas implicados la restricción de concurrencia a todo evento deportivo. Esta inspección se dio de manera preventiva ante la posibilidad de incidentes durante el traslado de los barras al exterior del país.