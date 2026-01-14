El Gobierno cargó contra las organizaciones por el reclamo de los alimentos: "Lucran con la intermediación de la pobreza"

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, cuestionó a los sectores que exigen la entrega de comida a 30 comedores, luego de que se habilitara la feria judicial para tratar el pedido.

El Ministerio de Capital Humano cuestionó a las organizaciones que pidieron habilitar la feria judicial para tratar un reclamo y que se entreguen alimentos a 30 comedores, que luego fue aceptado por la Justicia, y las acusó de "lucrar con la intermediación de la pobreza".

En un comunicado, la cartera encabezada por Sandra Pettovello expuso que presentó un documento ante la Justicia, en el que cuestionó la postura de las organizaciones: "El Ministerio de Capital Humano informa que en el día de la fecha ha presentado ante la Justicia un escrito en el que se expone una situación que contradice de manera contundente los discursos de urgencia y emergencia alimentaria utilizados con fines políticos y mediáticos por sectores de la oposición".

"Ello, en el marco de una causa judicial promovida por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales, Sociales y Políticos (CELS). El martes 6 de enero estas organizaciones solicitaron la habilitación de la feria judicial bajo el argumento de que existían riesgos graves e inminentes para los sectores vulnerables, de los cuales se arrogan ser sus representantes" , agregó en esta línea.

En tal sentido, marcó una citación a una asociación nucleada en la UTEP para entregar los alimentos: "El día 5 de enero se convocó a representantes de la Asociación Civil 'El Amanecer de los Cartoneros' -agrupada en la UTEP- para la firma de convenios correspondientes merenderos/comedores representados por aquella. La firma de estos acuerdos es indispensable para garantizar la continuidad de los fondos y la asistencia alimentaria".

En tanto, marcó que la convocatoria fue rechazada. "Dicha asociación, que había solicitado anteriormente ser incluida en programas alimentarios para que el Estado Nacional abasteciera a sus comedores, rechazó el día 7 de enero -por correo electrónico- una convocatoria para firmar los convenios de renovación, al aducir que las autoridades de 'El Amanecer de los Cartoneros' se encontraban de vacaciones" , enfatizó el Ministerio de Capital Humano.

"Esta actitud dilatoria contrasta con el relato de urgencia y crisis alimentaria que dichas organizaciones y sus referentes políticos han instalado en los medios y ante la Justicia", aseveró.

En este marco, la cartera acusó a las entidades: "Resulta inadmisible que, mientras desde algunos sectores se acusa falsamente al Ministerio de demorar trámites y se solicita incluso la habilitación de ferias judiciales para 'agilizar' procesos, las propias organizaciones beneficiarias no prioricen la firma de convenios que permitirían el inmediato acceso a los recursos del Estado".

En tal sentido, el ministerio recordó su posición. "El Ministerio de Capital Humano ha desplegado una política activa y comprometida en la asistencia alimentaria, tanto a comedores como mediante la ayuda directa a las personas, lo que se refleja en la drástica reducción de la pobreza", señaló.

"Esta conducta evidencia que detrás de los reclamos de 'urgencia' no hay una real voluntad de resolver, sino una estrategia destinada a generar conflicto, desprestigiar institucionalmente al Ministerio y personalmente a su titular, la ministra Sandra Pettovello, y utilizar el sistema judicial con fines políticos", expresó la cartera.

Por último, alertó sobre un aprovechamiento de los sectores vulnerables: "Frente a la acción responsable del Estado, algunos actores -expertos en lucrar con la intermediación de la pobreza- y sus medios afines abocados a la desinformación constante prefieren hoy la confrontación política antes que resolver las necesidades urgentes de la gente. El Ministerio de Capital Humano reafirma su misión de gestionar con eficacia las políticas sociales, garantizando los derechos de la población en situación de vulnerabilidad".

La habilitación de la feria judicial para tratar el reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

La Justicia dio lugar el lunes a una medida cautelar presentada Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y por habilitó la feria judicial para tratar un reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a 30 comedores. La decisión, tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, apunta a evitar que el receso judicial interrumpa el cumplimiento de una medida cautelar ya vigente.

La presentación había sido realizada por las organizaciones sociales ante la paralización de los plazos procesales durante la feria, lo que, advirtieron, impedía avanzar con las intimaciones dispuestas por el juzgado para relevar e incorporar a 30 comedores comunitarios a la política alimentaria estatal. En ese contexto, alertaron que la demora agravaba la situación de familias en extrema vulnerabilidad que dependen de esos espacios para acceder a alimentos básicos.

Antes de que la Justicia confirmara la habilitación, el CELS había reclamado públicamente que se mantuviera la actividad judicial. “El hambre no espera. Aplazar la resolución agrava la situación de las familias que van a los comedores, en su mayoría con niños y niñas de los barrios populares”, señalaron, al recordar que, gracias a cautelares previas, ya son 72 los comedores que volvieron a recibir alimentos tras interrupciones en la asistencia oficial.

El pedido de habilitación fue analizado por el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor de la solicitud. En su intervención, el fiscal subrayó que en la ejecución de la cautelar se encuentra comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada, de cumplimiento inmediato, y que el colectivo afectado atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. También remarcó que la demora judicial podía tornar ineficaces las medidas ya ordenadas.

Con esos fundamentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir el avance del expediente durante el receso. Además, ordenó incorporar una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano y correr traslado a la actora para que fije su postura, antes de resolver los próximos pasos procesales.