Flor de la V le respondió a Maxi López: "¡Si me besa, no me larga más!" La conductora puso paños fríos sobre la lectura del comentario del exfutbolista, pero remarcó que le dan "pena" ese tipo de "humoradas". + Seguir en







Florencia de la V reaccionó al comentario de Maxi López.

Florencia de la V reaccionó en vivo al incómodo comentario que realizó Maxi López sobre ella cuando le preguntaron a qué varón besaría. "Está confundido...", sostuvo la conductora de Los Profesionales por Canal 9 y agregó, con humor: "¡Porque yo creo que si me besaba, no me largaba más!".

Luego leyó que varios portales de noticias hablaban de "los transfóbicos comentarios de Maxi López" y aclaró que todavía no había visto el recorte del programa conducido por Nati Jota en el canal de streaming OLGA. "Yo pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda", apuntó, más seria.

Al ver el clip, la presentadora consideró que el exfutbolista dijo el comentario "como una humorada, un chiste tonto" y que "no tuvo mala intención". "Las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...", reflexionó y elogió a Nati Jota.

"Lo que sí sirve es que la gente automáticamente se dio cuenta y empezaron a decirle de todo. Entonces, tácitamente está instalado", celebró la comediante este jueves y agregó que el hecho le provoca "pena".

La activista explicó: "Siempre lo que termina dejando situaciones como esta es que vulnera a un colectivo que ya está súper vulnerado".