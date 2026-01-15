El motivo del apagón en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios El corte se produjo en plena tarde y con temperaturas extremas. Fuentes del Gobierno informaron la causa fue una salida simultánea de cuatro líneas de 220 kV vinculadas a una subestación de Edenor, que provocó la pérdida de 3.000 MW de potencia. Por + Seguir en







Un apagón de magnitud afectó este miércoles a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires, en una jornada marcada por el calor intenso y una elevada demanda eléctrica. La interrupción del servicio impactó principalmente en barrios de la zona norte del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.

La mayor parte de los usuarios perjudicados pertenecen a Edenor, aunque también se registraron cortes en sectores abastecidos por Edesur, como consecuencia del funcionamiento del sistema eléctrico interconectado.

De acuerdo con información oficial, el episodio se originó a las 14:45, cuando salieron de servicio de manera simultánea cuatro líneas de alta tensión de 220 kV asociadas a la subestación Morón, operada por Edenor. Esa falla provocó, de forma abrupta, la pérdida de unos 3.000 megavatios de potencia.

“Se trata de líneas de alta tensión bajo responsabilidad de Edenor. Es un problema propio de la distribuidora”, indicaron fuentes del Gobierno, al precisar el origen del colapso.

El corte llegó a afectar a unos 800.000 usuarios. Media hora después del incidente, tanto desde el Ejecutivo como desde la empresa informaron que el servicio había sido restablecido para aproximadamente la mitad de los hogares alcanzados.