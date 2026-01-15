"Cuando a alguien le molesta...": Sol Pérez volvió a plantear la polémica sobre su físico con un video La panelista subió una rutina de entrenamiento físico y salió al cruce de las críticas por su apariencia estética y el deseo de agradar a sus seguidores. + Seguir en







La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

La conductora Sol Pérez hizo un video en redes sociales mostrando su cuerpo musculoso y su estado físico, a partir de un entrenamiento intensivo, y puso un comentario para los haters: "Cuando a uno le molesta...", empezó.

La panelista aprovechó una rutina exigente de gimnasia, mostró los resultados y reflexionó: "Cuando a alguien le molesta que presumas de tus resultados, es porque no conoce el esfuerzo que hay atrás…”.

En una sola frase, la mediática que fue mamá por primera vez el 4 de abril de 2025, dando a luz a Marco, aprovechó para responder a los que la critican por su disciplina a la hora de entrenar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sol Perez (@lasobrideperez) En el posteo en Instagram, la famosa recibió el apoyo de casi 7 millones de seguidores, donde se la ve sonriente y segura y volvió a apostar por compartir si visión de un cuerpo sano y escultural, para su salud mental y física. "Volviendo de a poco. Alguien más opina como yo?", escribió.