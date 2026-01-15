IR A
IR A

"Cuando a alguien le molesta...": Sol Pérez volvió a plantear la polémica sobre su físico con un video

La panelista subió una rutina de entrenamiento físico y salió al cruce de las críticas por su apariencia estética y el deseo de agradar a sus seguidores.

La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

La conductora Sol Pérez hizo un video en redes sociales mostrando su cuerpo musculoso y su estado físico, a partir de un entrenamiento intensivo, y puso un comentario para los haters: "Cuando a uno le molesta...", empezó.

El compositor británico recorrió el mundo durante dos años con Love on Tour.
Te puede interesar:

"Besa todo el tiempo": Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum, tras cuatro años de ausencia

La panelista aprovechó una rutina exigente de gimnasia, mostró los resultados y reflexionó: "Cuando a alguien le molesta que presumas de tus resultados, es porque no conoce el esfuerzo que hay atrás…”.

En una sola frase, la mediática que fue mamá por primera vez el 4 de abril de 2025, dando a luz a Marco, aprovechó para responder a los que la critican por su disciplina a la hora de entrenar.

Embed

En el posteo en Instagram, la famosa recibió el apoyo de casi 7 millones de seguidores, donde se la ve sonriente y segura y volvió a apostar por compartir si visión de un cuerpo sano y escultural, para su salud mental y física. "Volviendo de a poco. Alguien más opina como yo?", escribió.

Enseguida su perfil se llenó de comentarios a favor y en contra, y siguió la disputa entre los que avalan la constancia con el entrenamiento físico personal y los que opinan sobre la tiranía de la apariencia estética en las redes. "Sos una genia" y "Disciplina y constancia, eso es lo que yo veo", fueron los más complacientes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La conductora apuntó duramente contra el novio de la cantante.

La tajante advertencia de Moria Casán a Lali Espósito sobre su casamiento: "No puedo..."

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito habló tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos

Las redes sociales estallaron en miles de comentarios de felicitaciones, pedidos para ser invitados y hasta memes de lo que será una de las bodas más impresionantes del año entre Lali y Pedro Rosemblat.

Estallaron las redes: los mejores memes del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.
play

"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat

últimas noticias

María Corina Machado le entregó la Medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump.

Donald Trump confirmó que María Corina Machado le llevó la medalla del Premio Nobel de la Paz

Hace 6 minutos
Los controladores aéreos reclaman un aumento salarial.

Hay riesgo de paro de controladores aéreos: este viernes vence la conciliación obligatoria

Hace 14 minutos
Lácteos Verónica cerró sus tres fábricas ubicadas en Santa Fe.

Una importante empresa láctea cerró tres de sus fábricas y los trabajadores las tomaron por salarios impagos

Hace 50 minutos
El Ministerio de Seguridad Nacional aplicará a los hinchas implicados la restricción de concurrencia a todo evento deportivo.

Drogas, un arma de fuego y municiones: el hallazgo de Gendarmería en un micro de la barra de San Lorenzo

Hace 55 minutos
El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

Hace 1 hora