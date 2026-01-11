11 de enero de 2026 Inicio
Una familia tipo de CABA necesitó más de $1,3 millones en diciembre para no ser pobre

Según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), las familias de dos adultos y dos menores que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesitaron durante diciembre de 2025 ingresos de al menos $1.346.876.

Las familias que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitaron durante diciembre de 2025 ingresos de al menos $1.346.876 para no ser pobres y de aunque sea $2.128.461 para ser consideradas de clase media, de acuerdo a lo informado por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

El comportamiento de las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad subieron hasta 2,6%, es decir que avanzaron por debajo de la inflación en el último mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 2,7%, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La medición se realiza considerando como una familia tipo a aquella compuesta por dos adultos y dos menores, que en el mes pasado necesitó ingresos por lo menos de $2.128.461 para ser de clase media, de al menos $1.346.875 para no ser pobre y aunque sea de $726.569 para no ser catalogada como indigente.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 2,63% en diciembre, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, subió 2,48% en el último mes del 2025. De esta manera, en el mes pasado la línea de pobreza creció un 2,96% y la de indigencia se elevó un 3,30%.

El organismo estadístico porteño precisó que en relación con un año atrás, la línea de pobreza pasó de estar en $1.047.981 durante diciembre de 2024 a $1.346.876 en el mismo mes del actual calendario. En tanto que la línea de indigencia avanzó de $556.885 a $726.569.

Estratos según ingresos

  • En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia). Tienen ingresos totales de hasta $726.569,15.
  • En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. Cuentan con un total de ingresos entre $726.569,16 y $1.346.875,68.
  • No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Registran ingresos totales entre $1.346.875,69 y $1.702.769,52.
  • Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $1.702.769,53 y $2.128.461,90.
  • Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $2.128.461,91 hasta $6.811.078,11 al mes.
  • Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de $6.811.078,12 en adelante.
