Una familia tipo de CABA necesitó más de $1,3 millones en diciembre para no ser pobre

Las familias que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitaron durante diciembre de 2025 ingresos de al menos $1.346.876 para no ser pobres y de aunque sea $2.128.461 para ser consideradas de clase media, de acuerdo a lo informado por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).
El comportamiento de las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad subieron hasta 2,6%, es decir que avanzaron por debajo de la inflación en el último mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 2,7%, según informó la agencia Noticias Argentinas.
La medición se realiza considerando como una familia tipo a aquella compuesta por dos adultos y dos menores, que en el mes pasado necesitó ingresos por lo menos de $2.128.461 para ser de clase media, de al menos $1.346.875 para no ser pobre y aunque sea de $726.569 para no ser catalogada como indigente.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 2,63% en diciembre, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, subió 2,48% en el último mes del 2025. De esta manera, en el mes pasado la línea de pobreza creció un 2,96% y la de indigencia se elevó un 3,30%.
El organismo estadístico porteño precisó que en relación con un año atrás, la línea de pobreza pasó de estar en $1.047.981 durante diciembre de 2024 a $1.346.876 en el mismo mes del actual calendario. En tanto que la línea de indigencia avanzó de $556.885 a $726.569.