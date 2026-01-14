La escapada cerca de Buenos Aires para "viajar en el tiempo" en lancha

Esta Reserva Natural ofrece un en escenario con densa vegetación que la convierte en un refugio sombreado ideal para el verano 2026.

Para quienes pasan el verano en la Ciudad de Buenos Aires , hay muchos destinos cercanos para hacer una escapada tranquila y pasar un día frente al Río de la Plata, disfrutando de la brisa costera. Estos lugares son perfectos para conectar con la naturaleza y disfrutar al aire libre.

Ubicada en la confluencia del río Uruguay y el Río de la Plata, la Isla Martín García es uno de los destinos más singulares de la provincia. Con su suelo rocoso y su mezcla de historia política, arquitectura antigua y entorno selvático, la isla ofrece una experiencia de desconexión total para este verano 2026 .

Durante los meses de calor, la isla se vuelve un refugio sombreado gracias a su densa vegetación, siendo un lugar ideal para refugiarse al aire libre. Declarada Reserva Natural de Uso Múltiple , es el sitio ideal para quienes buscan caminar por senderos rodeados de vegetación, observar aves y recorrer los restos de lo que fue una prisión de máxima seguridad y un punto estratégico de la soberanía argentina.

Se encuentra en aguas del Río de la Plata, más cerca de la costa uruguaya pero bajo jurisdicción argentina. A diferencia de las demás islas del Delta que son sedimentarias, la Isla Martín García es un bloque de piedra precámbrica .

Por eso, al caminarla, sentirás que el suelo es firme y tiene pequeñas elevaciones, algo único en esta zona del río. Se puede ir por el día y regresar al atardecer, o pernoctar en la hostería o los campings habilitados.

Qué puedo hacer en la Isla Martín García

La Isla Martín García es un viaje en el tiempo. Las ruinas del Antiguo Penal, donde estuvieron confinados presidentes como Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, es uno de los puntos que más atrae a los turistas. Dentro del recorrido histórico, no olvides visitar el Teatro Cine, el lazareto y el emblemático Faro.

isla martin garcia Isla Martín García, un sitio de relevancia histórica, política y geográfica. Argentina.gob.ar

La isla tiene varios senderos interpretativos que atraviesan la selva marginal y los arenales. Es un spot privilegiado para el avistaje de aves, con más de 250 especies registradas. Además, cuenta con escenarios perfectos para descansar bajo la sombra de los árboles, una caminata tranquila o recorrer la isla en bicicleta.

El muelle de madera es el lugar ideal para ver cómo el sol cae sobre el río mientras se espera el catamarán de regreso. Es una vista única del atardecer, que vale la pena apreciar.

Cómo llegar a la Isla Martín García

El viaje más tradicional es en catamarán desde la Estación Fluvial de Tigre. El trayecto por el Delta dura aproximadamente 2 horas y 15 minutos. Para llegar a la Estación desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenés dos opciones muy directas.

Una opción es tomar el tren Mitre (Ramal Tigre) bajando en la estación terminal, Tigre. Al salir de la estación, la Estación Fluvial se encuentra justo enfrente, cruzando la calle. Aunque la opción más turística y recomendada para los días de sol es el viaje en el tren de la Costa, bajando en la estación Maipú y completando el recorrido en el tren que parte desde allí hasta la estación terminal Delta.

Para quienes decidan ir en auto, corresponde salir por la Autopista Panamericana (Acceso Norte) y tomar el Ramal Tigre (RN A003) hasta el final. Al terminar la autopista, continuar derecho por la calle Lavalle que bordea el río. Son aproximadamente 24 a 30 km desde el centro de CABA.