14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La escapada cerca de Buenos Aires para "viajar en el tiempo" en lancha

Esta Reserva Natural ofrece un en escenario con densa vegetación que la convierte en un refugio sombreado ideal para el verano 2026.

Por
Es un paseo tranquilo para conectar con el entorno natural. 

Es un paseo tranquilo para conectar con el entorno natural. 

LA RUTA NATURAL
  • La Isla Martín García es una reserva natural y sitio histórico situada en el Río de la Plata.
  • A diferencia del resto del Delta, posee un suelo firme y rocoso de piedra precámbrica.
  • Se pueden visitar las ruinas del antiguo penal donde estuvieron confinados varios presidentes, entre ellos, Juan Domingo Perón.
  • El acceso principal es en catamarán desde Tigre, con un viaje de aproximadamente 2 horas y media.

Para quienes pasan el verano en la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos destinos cercanos para hacer una escapada tranquila y pasar un día frente al Río de la Plata, disfrutando de la brisa costera. Estos lugares son perfectos para conectar con la naturaleza y disfrutar al aire libre.

Esta es una de las paradas obligatorias dentro del Turismo en Buenos Aires
Te puede interesar:

Tiene túneles especiales, allí se fundó la UBA y es la iglesia más antigua de Buenos Aires: como se llama

Ubicada en la confluencia del río Uruguay y el Río de la Plata, la Isla Martín García es uno de los destinos más singulares de la provincia. Con su suelo rocoso y su mezcla de historia política, arquitectura antigua y entorno selvático, la isla ofrece una experiencia de desconexión total para este verano 2026.

Durante los meses de calor, la isla se vuelve un refugio sombreado gracias a su densa vegetación, siendo un lugar ideal para refugiarse al aire libre. Declarada Reserva Natural de Uso Múltiple, es el sitio ideal para quienes buscan caminar por senderos rodeados de vegetación, observar aves y recorrer los restos de lo que fue una prisión de máxima seguridad y un punto estratégico de la soberanía argentina.

Dónde queda la Isla Martín García

isla martin garcía

Se encuentra en aguas del Río de la Plata, más cerca de la costa uruguaya pero bajo jurisdicción argentina. A diferencia de las demás islas del Delta que son sedimentarias, la Isla Martín García es un bloque de piedra precámbrica.

Por eso, al caminarla, sentirás que el suelo es firme y tiene pequeñas elevaciones, algo único en esta zona del río. Se puede ir por el día y regresar al atardecer, o pernoctar en la hostería o los campings habilitados.

Qué puedo hacer en la Isla Martín García

La Isla Martín García es un viaje en el tiempo. Las ruinas del Antiguo Penal, donde estuvieron confinados presidentes como Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, es uno de los puntos que más atrae a los turistas. Dentro del recorrido histórico, no olvides visitar el Teatro Cine, el lazareto y el emblemático Faro.

isla martin garcia
Isla Martín García, un sitio de relevancia histórica, política y geográfica.

Isla Martín García, un sitio de relevancia histórica, política y geográfica.

La isla tiene varios senderos interpretativos que atraviesan la selva marginal y los arenales. Es un spot privilegiado para el avistaje de aves, con más de 250 especies registradas. Además, cuenta con escenarios perfectos para descansar bajo la sombra de los árboles, una caminata tranquila o recorrer la isla en bicicleta.

El muelle de madera es el lugar ideal para ver cómo el sol cae sobre el río mientras se espera el catamarán de regreso. Es una vista única del atardecer, que vale la pena apreciar.

Cómo llegar a la Isla Martín García

El viaje más tradicional es en catamarán desde la Estación Fluvial de Tigre. El trayecto por el Delta dura aproximadamente 2 horas y 15 minutos. Para llegar a la Estación desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenés dos opciones muy directas.

Una opción es tomar el tren Mitre (Ramal Tigre) bajando en la estación terminal, Tigre. Al salir de la estación, la Estación Fluvial se encuentra justo enfrente, cruzando la calle. Aunque la opción más turística y recomendada para los días de sol es el viaje en el tren de la Costa, bajando en la estación Maipú y completando el recorrido en el tren que parte desde allí hasta la estación terminal Delta.

Para quienes decidan ir en auto, corresponde salir por la Autopista Panamericana (Acceso Norte) y tomar el Ramal Tigre (RN A003) hasta el final. Al terminar la autopista, continuar derecho por la calle Lavalle que bordea el río. Son aproximadamente 24 a 30 km desde el centro de CABA.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta playa queda a menos de cuatro horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires.

Turismo en la Costa Atlántica 2026: el destino poco conocido que cumple con la condición "bueno, bonito y barato"

Para quienes anhelan escapar del ritmo de la ciudad y reconectarse con lo esencial, este refugio invita a una desconexión profunda rodeada de grandes paisajes. 

Turismo en Argentina: el pueblo oculto del norte que te lleva al ritmo de las tradiciones andinas

En Córdoba hay un pueblo con ríos y playas mágicas ideal para alejarse la de gente.

Turismo en Córdoba: el pueblito de ríos y playitas mágicas para elejarse de la gente en el verano 2026

Por la suma de paisaje, cultura y calma muchos lo comparan con la Toscana italiana.

Este pueblo se conoce como La Toscana de Uruguay y tiene todo tipo de atractivos: donde se encuentra

Los mejores destinos para hacer en Buenos Aires en enero 2026.

Qué planes son ideales para hacer en Buenos Aires durante enero 2026

Ubicado en la costa rionegrina del Golfo San Matías, Bahía Creek emerge como un balneario único.

Turismo en Argentina: el destino donde los acantilados pierden altura y dan paso a una bahía de agua clara

Rating Cero

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.
play

"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Cuándo se casará Lali Espósito con Pedro Rosemblat y todo lo que se sabe de la boda

La pareja anunció su casamiento y es furor en las redes. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo comenzó el romance que ahora culmina en boda

Nos casamos: Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

Con sold out se estrenó Ellas son tango en el Teatro Astral

Con sold out se estrenó "Ellas son tango" en el Teatro Astral

Se trata de una fragancia que conserva la esencia de una casa icónica.

Este es el perfume favorito de Danna Paola: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

play
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.

"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat

Hace 14 minutos
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Cuándo se casará Lali Espósito con Pedro Rosemblat y todo lo que se sabe de la boda

Hace 19 minutos
La pareja anunció su casamiento y es furor en las redes. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo comenzó el romance que ahora culmina en boda

Hace 20 minutos
Nos casamos: Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

Hace 47 minutos
La baja de precios que, según proyecciones oficiales, podría alcanzar en torno al 30%.

El Gobierno celebró la baja a 0% de los aranceles de importación de celulares

Hace 1 hora