Video: impactante choque en la autopista Panamericana con un exótico auto de colección Un lujoso Mercedes-Benz 230 SL Pagoda perdió una rueda en medio de la calzada y fue embestido de atrás por otro vehículo que lo desplazó por la trazada.







Mientras circulaba, al auto se le salió una turca y se le salió un rueda izquierda tracera

Un impresionante choque que involucró a un exótico auto de alta gama se vivió sobre la autopista Panamericana cerca de la intercepción del Camino del Buen Ayre, en el que afortunadamente no se reportaron heridos.

El hecho ocurrió este sábado cerca de las 9:30, cuando un auto de colección Mercedes-Benz 230 SL Pagoda quedó detenido sobre la calzada de la autopista a la altura del puente Bancalari luego de perder una rueda y ser violentamente impactado desde atrás por otro vehículo que circulaba a alta velocidad ya que iban por la calzada rápida.

Si bien no hubo que lamentar heridos, sí se reportaron importantes daños materiales y ahora se dieron a conocer las impresionantes imágenes.

Según se puede ver en la filmación de algún transeúnte se puede ver el preciso momento en el que el auto de alta gama está frenado y a pocos metros está la rueda, sin señalización visible, para identificar que estaba detenido.

Mercedes-Benz 2 En ese momento, otro vehículo lo impactó desde atrás y lo hizo cruzar por toda la calzada hasta impactar en el guardarrai, pero que no llegó a chocar con otros autos.

En redes sociales, indicaron que el auto de alta gama pasó los últimos dos años siendo restaurado y que fue entregado recientemente, pero el incidente se produjo debido a que no le ajustaron las tuercas.