Violento asalto de motochorros coordinado en la autopista Riccheri: "Esto podría haber sido un desastre"

Un hombre de 62 años fue asaltado mientras conducía a 100 k/h en la trazada cerca del Mercado Central. “Se manejaron con total impunidad. Llegó un momento que cortaron el tráfico como si no hubiera problema”, indicó la víctima.

El hecho ocurrió el lunes y la víctima se salvó de milagro.

Un hecho de total violencia e inseguridad vivió un motociclista el domingo en plena autopista Riccheri cerca de las 17, cuando un grupo de motochorros interceptaron a un hombre de 62 años a punta de pistola y le robaron su moto.

El hecho quedó registrado en la cámara la propia víctima, quien se identificó como Guillermo, y que circulaba por la trazada. La emboscada fue ejecutada por seis delincuentes que se desplazaban en al menos tres motocicletas.

“Ahora a 48 horas después de lo que pasó se empieza acrecentar el terror porque uno empieza a dimensionar el riesgo que estaba corriendo. En principio lo viví con cierta inconciencia porque ya me estaba despidiendo de un bien material que se puede reemplazar, pero la vida no”, aseguró el hombre en diálogo con De Una por C5N.

También, aseguró que no se resistió y que en ese momento “traté de haya calma en medio de tanto descontrol”. “Me abordaron 6 delincuentes, la verdad que me parece una barbaridad. Portaban armas idénticas de alto calibre, semi automático, que me parece que no es muy usual ”, describió en relación a lo que le tocó vivir.

“ Se manejaron con total impunidad. Llegó un momento que cortaron el tráfico como si no hubiera problema, como su fueran los dueños. En un momento dije ‘me rindo’ y después me fui caminando dándole la espalda y rogando que no me dispararan de atrás. Fue un segundo que estaba esperando lo peor ”, aseguró.

Al mismo tiempo, la víctima consideró que los asaltantes “desarrollaron una coreografía que estaba muy estudiado, no era improvisado”: “Cada uno tenía su rol, sabían exactamente bien lo que estaban haciendo. Fui yo como pudo haber sido cualquier otro”.

“Veo la cara del horror de los otros automovilistas, la verdad que entiendo a la gente. Esto podría haber sido un desastre”, reconoció sobre la situación de los vehículos que pasaban sin frenar.

Tras el robo, Guillermo fue auxiliado en plena autopista por el conductor de una camioneta Mercedes Benz Sprinter que presenció el hecho. El testigo trasladó al damnificado, quien se encontraba en estado de shock, hasta la dependencia policial de Tapiales para formalizar la denuncia.

“Emiliano es el chico que paró y lo primero que me dijo fue ‘subí que te llevo a todos lados’. La verdad que me salvó la vida y después me pidió disculpas porque dijo que podía haberlos atropellados, pero no lo hizo porque pensó en mi familia”, indicó.

El asalto ocurrió este domingo en un tramo muy transitado en la Autopista Riccheri, cerca del Mercado Central, una de las principales vías de acceso y salida entre la Ciudad de Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que volvió aún más llamativa la modalidad del ataque.

La denuncia quedó radicada en la comisaría de Tapiales y la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 de San Justo, a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando.

El testimonio de la víctima, el video del casco y las grabaciones de las cámaras de seguridad ya forman parte del expediente que busca identificar a los responsables del violento robo.