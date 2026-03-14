14 de marzo de 2026 Inicio
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Atención conductores: habrá cortes en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana

El tránsito se verá afectado en algunas avenidas importantes de la zona Sur de la Ciudad durante el fin de semana. Conocé los detalles.

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Cortes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. 

Cortes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. 

  • El Gobierno de la Ciudad compartió un mapa con los cortes de calles que tendrán lugar este fin de semana.
  • Las restricciones al tránsito en la zona de Villa Soldati se extenderán hasta el lunes 16 de marzo.
  • Permanecerán cerradas la Avenida Coronel Roca, desde Avenida Cámpora, y la Avenida Escalada hasta Fernández de la Cruz.
  • Asimismo, se inhabilitará la bajada de la Autopista Cámpora hacia la Avenida Coronel Roca para garantizar la seguridad en el área.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado oficial advirtiendo a los conductores sobre importantes restricciones al tránsito que se llevarán adelante durante este fin de semana. El tránsito se verá afectado desde este sábado hasta el lunes 16 de marzo.

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La ciudad volverá a disfrutar del circuito callejero del TC 2000 después de trece años. Debido a la magnitud de los operativos de seguridad y el despliegue logístico necesario , se realizarán cortes totales en arterias clave del sur porteño, lo que afectará la circulación habitual de vehículos particulares y el funcionamiento del transporte público en la zona de Villa Soldati.

El evento, que se estará desarrollando durante todo el fin de semana, requiere el cierre preventivo de diversas avenidas para el montaje de la pista y establecer los puntos desde donde se podrá disfrutar del espectáculo, movilizando a las autoridades de tránsito en distintos puntos de la zona.

TC2000 en el callejero de Buenos Aires: cortes de calles y tránsito afectado

cortes de tránsito CABA
Mapa cortes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

Mapa cortes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo de movilidad contempla cierres estratégicos para garantizar la seguridad de la competencia. Entre los principales cortes se destacan la Avenida Coronel Roca, en el tramo comprendido entre la subida a la Autopista Cámpora y la Avenida Escalada, y la propia bajada de la Autopista Cámpora hacia Coronel Roca.

Asimismo, la Avenida Escalada permanecerá cerrada entre Fernández de la Cruz y Avenida Coronel Roca, afectando también el paso por calles internas como Pascual Pérez, Delfo Cabrera, Humberto Selvetti, Alberto Zorrilla, Jeanette Campbell, Francisco Camet, Alberto Demiddi y Carlos Díaz Sáenz Valiente.

Además de las restricciones para vehículos particulares, se confirmó que el servicio del Metrobús de la Avenida Roca estará interrumpido durante ambos días. Como consecuencia, las líneas de colectivo 47, 91 y 155 modificarán sus recorridos habituales, estableciendo paradas provisorias sobre la Avenida Fernández de la Cruz, cerca de su intersección con Escalada.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron enfáticamente utilizar el transporte público para aproximarse a la zona y evitar demoras innecesarias en los alrededores del Parque de la Ciudad.

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