25 de abril de 2026 Inicio
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Fuerte choque múltiple entre tres autos en la autopista Perito Moreno: dos personas hospitalizadas

Producto del impacto, cinco personas resultaron heridas. Dos de ellas debieron ser trasladadas a los hospitales Vélez Sarsfield y Santojanni.

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Cinco personas resultaron heridas por el choque.

Un violento choque múltiple entre tres autos tuvo lugar esta madrugada en la autopista Perito Moreno, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro dejó como saldo al menos cinco personas asistidas y un vehículo volcado que obligó a un operativo de emergencia en la traza central.

Dos de las avenidas más importantes de la Ciudad estarán cortadas al tránsito. 
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Según la información preliminar, tres de los involucrados fueron atendidos en el lugar, mientras que dos debieron ser trasladados a centros de salud: uno al Hospital Vélez Sarsfield y otro al Hospital Santojanni. Todos los afectados son hombres mayores de edad.

El accidente involucró al menos tres vehículos: un Ford Fiesta, que terminó volcado y con severos daños en el frente, un Fiat Palio y un Mercedes-Benz. Si bien aún no se determinó la mecánica del hecho, la posición final de los rodados y el estado en que quedó el auto volcado evidencian la violencia del impacto.

Personal de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), junto con equipos del SAME, trabajan en el lugar para asistir a los heridos y remover los vehículos involucrados, con el objetivo de restablecer la circulación. Como consecuencia del operativo, el tránsito presentaba importantes demoras en dirección al centro porteño.

Las autoridades, en tanto, buscan establecer cómo se produjo el violento choque y no descartan que la alta velocidad o una maniobra imprudente se hayan convertido en factores determinantes en el siniestro.

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