23 de abril de 2026 Inicio
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Floresta: una camioneta chocó con una moto, perdió el control y se incrustó en una concesionaria

Si bien los ocupantes de la Renault Duster resultaron ilesos, el motociclista debió ser trasladado al hospital Vélez Sarsfield por las heridas sufridas en el impacto y lucha por su vida.

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El motociclista sufrió heridas graves.

Una camioneta y una moto chocaron en una esquina del barrio de Floresta: por el impacto, la Renault Duster terminó incrustada en una concesionaria. Como consecuencia del impacto, un joven de 23 años sufrió heridas de gravedad.

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El episodio ocurrió pocos minutos después de las 5 de la mañana en la intersección de la avenida Juan B. Justo y la calle Carrasco. Tras el choque, el vehículo blanco rompió los vidrios del frente de la concesionaria provocando importantes destrozos, entre ellos varias motocicletas en exhibición y parte del mobiliario.

El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al hospital Vélez Sarsfield, donde ingresó con politraumatismos graves. En tanto, los dos ocupantes de la camioneta —el conductor, un hombre de unos 30 años, y su madre— resultaron ilesos.

Según relató el conductor, circulaba por Carrasco con el semáforo en verde cuando la moto, que avanzaba por Juan B. Justo, habría cruzado en rojo. El impacto se produjo sobre el lateral izquierdo del vehículo, a la altura de la rueda delantera, lo que le hizo perder el control y terminar dentro del local.

De todos modos, se espera que las pericias correspondientes ayuden a arrojar luz a las causas que originaron el siniestro. En la zona hay varias cámaras de seguridad que serán clave para reconstruir la secuencia del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, que desplegaron un operativo para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona.

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