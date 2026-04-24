24 de abril de 2026 Inicio
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Anunciaron un corte total en Avenida Sarmiento: cuál es la zona afectada y hasta cuándo

Debido a importantes modificaciones en el tránsito, se recomienda a los vecinos y conductores evitar la zona durante el fin de semana y planificar rutas alternativas para minimizar las demoras.

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Dos de las avenidas más importantes de la Ciudad estarán cortadas al tránsito. 

Dos de las avenidas más importantes de la Ciudad estarán cortadas al tránsito. 

  • Franco Colapinto realizará una exhibición de Fórmula 1 en Palermo el domingo 26 de abril.
  • El piloto de Alpine conducirá un Lotus Renault V8 perteneciente a la temporada 2012.
  • El evento tendrá lugar en el Monumento a los Españoles con restricciones de tránsito desde temprano.
  • Los cortes de calles serán en la Avenida Sarmiento y la Avenida Libertador en la zona de Palermo.

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa días de importantes modificaciones en el tránsito habitual debido a un megaevento deportivo que mantiene en vilo a los fanáticos del automovilismo. Desde hace algunos días, diversas arterias principales del barrio de Palermo han experimentado cierres progresivos y restricciones que alteraron la circulación de los conductores en la zona norte de la capital.

Franco Colapinto realizará una exhibición para sus seguidores en las calles porteñas.
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Este despliegue logístico, que impacta directamente sobre la Avenida Sarmiento y sus alrededores, se debe a la llegada del esperado Road Show to BA 2026, la gran exhibición de Franco Colapinto. El joven piloto argentino, integrante del equipo Alpine, será el protagonista de un espectáculo único este domingo 26 de abril, donde acelerará un monoplaza de Fórmula 1 y el mítico "Flecha de Plata" frente a miles de espectadores en el Monumento a los Españoles.

El piloto argentino del equipo Alpine Mercedes-Benz protagonizará un evento de exhibición que promete atraer a una multitud de fanáticos del automovilismo. Para garantizar la seguridad del espectáculo y el correcto despliegue de la logística técnica, el Gobierno de la Ciudad ha puesto en marcha un cronograma progresivo de cierres que comenzó a principios de esta semana.

Cortes programados el fin de semana por la exhibición de Franco Colapinto

Cortes Road Show Buenos Aires 2026 Franco Colapinto

Desde la mañana del miércoles 22, se estableció un corte total en la Avenida Iraola, específicamente en el tramo que une la Avenida Sarmiento con la Avenida Infanta Isabel. Esta restricción se llevó adelante con el propósito de iniciar el montaje del escenario principal, donde se desarrollarán los principales shows musicales del próximo domingo.

El operativo continuó su avance durante la noche del jueves 23. A partir de las 22 horas, se interrumpió el tránsito en el contracarril y la bicisenda norte de la Avenida del Libertador, entre la Av. Intendente Bullrich y la Av. Casares. Del mismo modo, se restringió el carril sur en ese mismo trayecto, sumado al cierre del primer y segundo carril sur de la Avenida del Libertador, desde la Avenida Sarmiento hasta Casares. Adicionalmente, las avenidas Colombia y Adolfo Berro fueron intervenidas para habilitar carriles exclusivos de estacionamiento destinados a los equipos de producción.

Franco Colapinto
Franco Colapinto vuelve con la F1 a la Argentina.

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En cuanto a la jornada de este viernes 24, está previsto que a partir de las 20 horas comience la ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles. Este sector será destinado a la instalación de las pantallas LED de gran magnitud, elementos fundamentales para que el público pueda disfrutar del espectáculo con la mejor visibilidad posible.

Finalmente, el domingo 26, día del evento, de 7 a 18 horas, se mantendrá el corte total en la Avenida Sarmiento, Libertador (entre Ugarteche y Salguero), Adolfo Berro, Cerviño, Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero.

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