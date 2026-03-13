13 de marzo de 2026 Inicio
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Estas son las 3 multas de tránsito más caras de CABA: ¿qué monto alcanzan?

El ajuste semestral comenzó a regir tras el aumento de la Unidad Fija (UF). Con la actualización, las multas parten desde los 48 mil pesos y pueden alcanzar los 3.800.000.

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Las infracciones que tienen las multas más caras en CABA en marzo 2026.

Las infracciones que tienen las multas más caras en CABA en marzo 2026.

  • Desde el 3 de marzo de 2026 rige un nuevo valor de multas en Buenos Aires tras la actualización de la Unidad Fija (UF), fijada en $949,99.
  • El ajuste eleva el costo de infracciones comunes, con sanciones que en algunos casos rondan o superan los $100.000.
  • Entre las faltas más caras figuran el exceso de velocidad extremo, cruzar un semáforo en rojo o adulterar la patente.
  • También se sanciona con dureza usar el celular al conducir o manejar con alcoholemia positiva, con multas que pueden llegar a cerca de $1,5 millones.

El valor de las multas de tránsito en Ciudad de Buenos Aires registró un nuevo ajuste semestral que elevó el costo de varias infracciones comunes a montos cercanos a los $100.000. La actualización comenzó a regir el 3 de marzo y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre de este año, estableciendo un nuevo piso en las sanciones para quienes circulan por la capital.

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El incremento responde a la actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro que determina el valor de las multas. Este indicador se calcula a partir del precio de la nafta premium, por lo que su valor se ajusta de acuerdo con las variaciones del combustible. En este período, el aumento incluso superó algunos índices de inflación, con el objetivo de mantener el efecto disuasorio de las sanciones frente al alza general de precios.

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Con este esquema actualizado, el sistema de control apunta a sancionar con mayor severidad las conductas que representan riesgos en la vía pública. Infracciones como el exceso de velocidad o el uso del celular al conducir se ubican entre las más costosas dentro del nuevo cuadro tarifario. De esta manera, las autoridades buscan que el impacto económico de las multas funcione como un incentivo para mejorar la seguridad vial y reducir los incidentes en las calles porteñas.

Cuáles son las multas de tránsito más caras en CABA para marzo 2026

Desde el 3 de marzo de 2026, los conductores que circulan por la Ciudad de Buenos Aires enfrentan un nuevo esquema de sanciones tras la actualización de la Unidad Fija (UF), que pasó a valer $949,99. El ajuste se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre y posiciona al exceso de velocidad extremo como la infracción más costosa del sistema. Superar los 140 km/h puede derivar en multas que van desde $379.996 hasta $3.799.960, según la gravedad de la falta y la vía en la que se cometa.

Otra de las infracciones con valores más elevados es cruzar un semáforo en rojo. En estos casos, la sanción mínima alcanza los $284.997 y puede escalar hasta $1.424.985 si existe reincidencia o si la conducta representa un riesgo mayor para la seguridad vial. También se sanciona con dureza la práctica de tapar o adulterar la chapa patente para evitar los controles: esta falta tiene una multa fija de $949.990, equivalente a 1.000 unidades fijas.

Las conductas vinculadas a la seguridad inmediata del tránsito también registran montos elevados. Utilizar el teléfono celular al volante parte de una multa de $94.999, que puede duplicarse hasta $189.998 cuando el conductor es detectado enviando mensajes de texto. En tanto, los casos de alcoholemia positiva —cuando superan los límites permitidos— pueden alcanzar cifras cercanas al millón y medio de pesos, dentro de un marco regulatorio que busca reforzar la seguridad vial y reducir los siniestros en las calles porteñas.

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