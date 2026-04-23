Video: así fue el impactante choque entre la moto y la camioneta en Floresta Una de las cámaras de seguridad del local logró capturar el momento preciso en el que la Renault Duster ingresó al local y rompió toda la vidriera frontal. Por + Seguir en







Así fue el choque que terminó con la moto incrustada en la concesionaria de Floresta.

Se conoció el momento exacto del violento choque ocurrido en el barrio porteño de Floresta, en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Carrasco. El motociclista continúa grave.

El impacto fue de tal magnitud que la moto terminó sobre la vereda, mientras que la camioneta perdió el control, atravesó la esquina e ingresó dentro de una concesionaria de motos. A pesar de la violencia del choque, solo una de las motos exhibidas en el local sufrió daños.

Choque floresta

Según se desprende del registro de una de las cámaras de seguridad del local, la moto circulaba por la avenida Juan B. Justo mientras que la camioneta avanzaba por la calle Carrasco. En la secuencia se observa el cambio de luces del semáforo: primero en verde, luego en amarillo y finalmente el instante del impacto.

Si bien parece que el motociclista habría cruzado con la luz en amarillo, justo cuando el semáforo comenzaba a cambiar. también podría interpretarse que la camioneta inició el cruce cuando la señal ya estaba cambiando al rojo.

El material será clave para la investigación judicial, que buscará determinar con precisión la secuencia del siniestro y establecer quién cometió finalmente la infracción.