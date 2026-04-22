Choque y vuelco entre un auto y un patrullero en Flores: no hubo heridos de gravedad El hecho ocurrió antes de las 7 en la intersección de Avenida Directorio y Quirno. El tránsito estuvo parcialmente interrumpido. Por + Seguir en







Un vehículo y un patrullero de la Policía de la Ciudad protagonizaron un choque en la primera mañana de este miércoles en el barrio porteño de Flores. El vehículo terminó volcado.

El hecho se registró minutos antes de las 7 en la intersección de Avenida Directorio y Quirno, en una zona de alto tránsito a esa hora. Como consecuencia del impacto, no se reportaron víctimas ni personas con heridas de gravedad.

Personal del SAME asistió a la conductora del automóvil, quien fue atendida en el lugar y se encontraba fuera de peligro.

Tras el siniestro, agentes de tránsito dispusieron un corte parcial en la zona para ordenar la circulación. Sobre Avenida Directorio quedó habilitado un solo carril, lo que generó importantes demoras durante las primeras horas del día.

En tanto, se aguardaba la llegada de fuerzas federales para llevar adelante las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del choque.