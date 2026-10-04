4 de octubre de 2026 Inicio
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Así es el truco para sacar el filtro de la canilla sin necesidad de tener elementos especiales

Una solución práctica para resolver una tarea de mantenimiento doméstico de forma rápida y sin complicaciones.

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Este es el truco casero para sacar el filtro de la canilla sin herramientas especiales.

Este es el truco casero para sacar el filtro de la canilla sin herramientas especiales.

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  • Un truco casero permite retirar el filtro de la canilla sin herramientas especiales.
  • El método utiliza elementos simples que suelen estar al alcance de la mano.
  • La técnica también busca cuidar el acabado de la canilla durante el procedimiento.
  • Hay una alternativa para los casos en que el filtro está demasiado trabado.

Con el uso diario, el filtro de la canilla puede acumular sarro y minerales que dificultan su limpieza o directamente hacen que quede trabado. Para retirarlo no siempre hace falta tener una llave inglesa u otra herramienta específica. Un método casero propone resolverlo con dos elementos fáciles de conseguir y sin ejercer una presión directa sobre el metal.

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La técnica utiliza una cuerda y un palillo para generar el agarre necesario sobre el filtro. La idea es aprovechar la tensión que se produce al girar el palito y utilizarla para aflojar la pieza. De esta manera, se puede intentar retirar el aireador sin tener que hacer fuerza directamente con una herramienta sobre la superficie de la canilla.

Así es el truco para sacar el filtro de la canilla con elementos caseros.

El truco fue compartido en TikTok por el usuario @perfilprofissiona2, quien mostró cómo aplicarlo sobre la boquilla del grifo. Además de ser sencillo, el método puede ser una alternativa cuando no se cuenta con los elementos adecuados a mano. La cuerda también permite repartir la presión sobre la pieza y reducir el riesgo de dejar marcas en el acabado metálico.

Así es el truco para sacar el filtro de la canilla

El primer paso consiste en rodear con la cuerda la parte de la canilla donde está colocado el filtro. Es importante que quede bien ajustada alrededor de la boquilla para que pueda ejercer presión sobre el aireador. Luego se debe pasar el palillo o un palito de brocheta por dentro de la cuerda y comenzar a girarlo sobre sí mismo.

A medida que el palillo gira, la cuerda se enrolla y queda cada vez más tensa. Ese movimiento hace que el conjunto funcione como una especie de torniquete y genere un agarre firme sobre el filtro. Una vez que la cuerda está bien ajustada, hay que girar el palillo en sentido contrario a las agujas del reloj para intentar aflojar la rosca.

Los elementos necesarios son: una cuerda y un palillo. En caso de no funcionar, hay otras alternativas.

Los elementos necesarios son: una cuerda y un palillo. En caso de no funcionar, hay otras alternativas.

Si el filtro está demasiado trabado por la acumulación de sarro, óxido o minerales, el método puede perder eficacia. En ese caso, se puede mejorar el agarre dando algunas vueltas de cinta aisladora o de enmascarar sobre la boquilla. También es posible recurrir a vinagre blanco para ayudar a ablandar los depósitos antes de volver a intentar retirar la pieza. Así, una tarea que suele requerir una herramienta específica puede resolverse con elementos simples que suelen estar al alcance de la mano.

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