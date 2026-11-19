Bettina Köpcke fue indagada por la jueza María Romilda Servini tras su detención. Aseguró que descubrió la ausencia de su marido cuando la Policía llegó a su casa. El abogado defensor afirmó que no existen pruebas para sostener la acusación.

El terrorista de 74 años había sido detenido en agosto de 2024.

Bettina Köpcke , esposa del exintegrante de las Brigadas Rojas Leonardo Bertulazzi , declaró este jueves ante la jueza federal María Romilda Servini y negó cualquier participación en la fuga de su marido, ocurrida el pasado 11 de noviembre.

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Rodolfo Yanzón, abogado de la acusada, acompañó a la mujer durante la indagatoria. El letrado remarcó la absoluta falta de elementos para incriminarla en el escape del italiano, quien cumplía prisión domiciliaria en un departamento de San Telmo.

"Hemos estado con Bettina en la declaración indagatoria. Nos mostraron lo que ellos dicen que son pruebas en contra de la señora y la verdad es que no tienen absolutamente nada . Así que desde ese lugar estamos tranquilos", afirmó Yanzón.

El defensor relató la versión de los hechos que Köpcke ofreció a la Justicia en relación a la madrugada del escape. "Dijo que ella no conoció, no supo, no se enteró de lo que había sucedido hasta las ocho de la mañana , cuando se despertó por un timbre de la Policía, les abrió y ahí notó que Leonardo no estaba. Ahí me llamó a mí", detalló.

La hipótesis de los investigadores contradice la versión de la esposa del prófugo. La fiscalía analiza el contenido de un teléfono celular que Bertulazzi dejó dentro de una mochila en la vivienda de la calle Defensa al 600.

Los peritos encontraron fotografías de 2025 en las que aparece Köpcke junto al portón de una propiedad sobre la calle Bolívar, ruta de escape del italiano. El dispositivo también contenía imágenes de cuerdas instaladas junto al balcón utilizado para el descenso con un arnés hacia el terreno lindero.

Bertulazzi abandonó la vivienda pese a la vigilancia policial y a la tobillera electrónica. Las cámaras de seguridad registraron al italiano horas después en un comercio del partido bonaerense de San Isidro. El caso motivó además la detención de un hombre uruguayo y una mujer salvadoreña en la provincia de Entre Ríos por presunta vinculación.

Recompensa por brindar datos útiles para poder detener a Leonardo Bertulazzi.

La Justicia de Italia condenó a Bertulazzi a 27 años de prisión por el secuestro del empresario Pietro Costa y por pertenencia a una organización armada. El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $20.000.000 para quienes aporten datos sobre su paradero.