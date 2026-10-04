Crimen y misterio en Palermo: investigan la muerte de un hombre de nacionalidad uruguaya Al menos cuatro personas ingresaron al departamento de la víctima de 29 años y le dispararon delante de su familia y se fueron. Encontraron un arma que fue descartada por los asesinos en la calle. Investigan un ajuste de cuentas narco. Por Agregar C5N en









La víctima de 29 años había ingresado al país hacía unas semanas.

Un hombre de 29 años fue asesinado cuando un grupo de sicarios ingresaron a su departamento de Palermo durante la madrugada de este domingo y le dispararon delante de su familia. Por el caso hay dos personas detenidas y otras dos prófugas. Investigan si se trata de un ajustes de cuentas.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Costa Rica al 5200 del mencionado barrio porteño. Según relataron los testigos presentes, un grupo de cuatro agresores ingresaron, sin forzar la puerta, dispararon directamente a la víctima y escaparon de inmediatamente. “Entraron, dispararon y se fueron”, relataron.

Tras el llamado al 911, rápidamente la Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona que no solo permitió la detención de dos sospechosos, sino que al mismo tiempo se encontró el arma usada en la esquina de las avenidas Intendente Bullrich y Santa Fe, a unos mil metros de la escena del crimen, donde se realizaron las pericias correspondientes.

Misterio y muerte en Palermo: cuál es la principal hipótesis Luego que se denunciara el ataque, se comenzó con investigación del crimen y tratar de terminar cuál fue el móvil del asesinato.

Los voceros del caso indicaron que podría estar vinculado a un crimen ejecutado por sicarios en el marco de un ajuste de cuentas, posiblemente ligado al narcotráfico. Según se confirmó, la víctima de 29 años es de nacionalidad uruguaya y que había ingresado a la Argentina pocas semanas atrás.

En este contexto, la Policía de la Ciudad trabaja en colaboración con las fuerzas de seguridad de Uruguay para verificar los antecedentes de la víctima en su país de origen. Por el caso dos personas quedaron detenidas, mientras que otras dos se encuentran prófugos.