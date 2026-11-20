Javier Baños habló luego de que la Justicia impusiera la condena de 12 años de prisión domiciliaria al artista. Sobre una posible apelación, adelantó: "Esto recién empieza, pero es muy positivo".

Pity Álvarez, exlíder de VIejas Locas e Intoxicados, recibió una condena de 12 años de prisión bajo arresto domiciliario por el crimen de Cristian Díaz. Su abogado, Javier Baños, se mostró satisfecho con el fallo: "Es fantástico".

El letrado expresó su conformidad con el criterio adoptado por el tribunal y remarcó que la resolución les permite transitar con tranquilidad las próximas instancias de apelación.

En declaraciones tras la audiencia, el letrado valoró que los jueces fijaran una pena sustancialmente menor a la pretendida por la acusación. “Son muchos años, pero nos da la satisfacción y la tranquilidad de que el monto fue cercano al mínimo y es una pena por debajo de lo que pidió la querella para transitar las instancias recursivas ”, señaló. Si bien aclaró que a la defensa le sigue pareciendo “excesiva la calificación legal”, destacó que el fallo resultó “muy prudente y medido”.

Respecto de las condiciones de cumplimiento de la condena, Baños celebró el beneficio concedido al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados y brindó precisiones sobre su situación actual: “Es fantástico que el arresto sea domiciliario". En ese sentido, aclaró que la Justicia los intimó para fijar domicilio durante los próximos cinco días , considerando que el artista se encuentra internado a causa de sus adicciones.

Finalmente, el abogado subrayó que la resolución judicial está lejos de ser definitiva y adelantó la hoja de ruta de las impugnaciones que presentarán. “Dentro de la gravedad de 12 años de prisión, salimos muy tranquilos. El proceso recién empieza, estamos lejos de una sentencia firme . Vienen Casación, el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Federal y tribunales internacionales. Todavía hay mucho por delante”, concluyó.

Pity Álvarez durante una de las audiencias del juicio por el homicidio de Cristian Díaz.

Pity Álvarez fue condenado a 12 años por el crimen de Cristian Díaz

El Tribunal Oral en lo Criminal N°29 condenó a Cristian Gabriel Pity Álvarez a 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz bajo arresto domiciliario. El músico no está presente en la sala, pero adelantó por Zoom que las penas pedidas eran "excesivas".

El tribunal integrado por Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro resolvió la condena al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien estaba acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.

"El monto es muy cercano al mínimo. El arresto domiciliario nos da una tranquilidad enorme para ir transitando el resto de las instancias. No hablamos con Pity porque no se quiso conectar, pero está internado. Nos intimaron por cinco días para que fijemos un domicilio, indicó el abogado Javier Baños al finalizar la audiencia.

Sin embargo, aseguró que apelarán la sentenca por un "exceso" de años en la condena. "Salimos muy tranquilos. Estamos lejísimos de que haya una condena firme. Es lo mejor que podíamos pedir. Pero claramente vamos a pedir que salga a trabajar".

Por su parte, Sebastián Queijeiro aseguró que "el mínimo de la pena nos pone muy bien porque detrás de esto hay una persona que quiere rehabilitarse. Acá hay dos víctimas. Él pidió estar un penal para poder consumir".

En cuanto a la hermana de la víctima Cristian Díaz, Silvina de Bravo, aseguró que está "conforme con la pena", pero con recibir ayuda económicamente está en desacuerdo. Fernando Burlando apoyó su opinión y afirmó también estar "conforme" porque "la familia se fue con una respuesta". Cabe destacar que habían pedido 11 años y 2 meses.

Los abogados del músico deberán fijar un domicilio para realizar el arresto una vez que se termine su internación domiciliaria, la cual finaliza en febrero del 2027. Tienen cinco días para confirmarle la dirección al tribunal.

El asesinato ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018, luego de una discusión en la vía pública. Pity lo acusaba de haberle sacado plata de una mochila en un viaje en que su vecino remisero lo había llevado hasta un asentamiento para comprar drogas.

Con una pistola calibre 25, el cantante tiró del gatillo apuntando a la cabeza de Díaz: el disparo ingresó a la altura de uno de los ojos de "Gringo" y, a pesar de resultar mortal para la víctima, fue seguido de otros tres que también impactaron en su cabeza. El hecho ocurrió en Villa Lugano.