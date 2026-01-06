¿Se aproxima una nueva ciclogénesis? Rige una alerta por tormentas para Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por lluvias para el centro de la Argentina. Se espera fenómenos acompañados por fuertes vientos y caída de granizo, esto generará un descenso de las temperaturas en medio de una semana marcada por el calor.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Buenos Aire s y, otras provincias de Argentina. La llegada nuevamente de las lluvias traerán un leve descenso de la temperatura, en medio de jornadas calurosas con máximas de 31 grados .

Explota el termómetro: rige una alerta por calor extremo y se esperan máximas de 31° en Buenos Aires

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe y La Rioja .

Desde el organismo informaron que estas regiones serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Eso no es todo, desde Meteored informaron que " semana alternará entre días mayormente soleados y la probabilidad de chaparrones o tormentas aisladas hacia mediados de semana por la llegada de un frente frío el miércoles".

6 ENE I #Alertas para hoy: Temperaturas extremas: #Calor Efecto moderado a alto en la salud Efecto leve a moderado en la salud #Tormenta Lluvias intensas 15-50 mm con ráfagas ≥ 70 km/h Granizo Más info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/ijqwFFUpbM

Esto generará una "ciclogénesis que se formará en el norte de Córdoba a mediados de semana y que afectará al AMBA hacia el sábado y parte del domingo", que traerá lluvias y vientos para la provincia de Buenos Aires.

A pesar de las máximas de 31° para CABA, vuelven las lluvias a la ciudad: cómo estará el clima

Con una marcada variabilidad en las condiciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá un pronóstico extendido que combina calor, descenso térmico, lluvias y jornadas más frescas hacia el fin de semana.

Martes 6 se presenta con tiempo estable y temperaturas elevadas. La máxima alcanzará los 31 grados y la mínima será de 21°C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidad de precipitaciones.

El miércoles 7 llegará el cambio más notorio. Se espera una jornada inestable, con lluvias y tormentas a lo largo del día y una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura descenderá levemente: máxima de 28 y mínima de 19 grados, con vientos intensos, especialmente hacia la noche.

CABA pronóstico 6-1-25 Captura SMN.

Para el jueves 8, las condiciones mejorarán. El cielo estará mayormente nublado, pero sin lluvias, y se sentirá un marcado descenso térmico: mínima de 16 y máxima de 25 grados, con ambiente más fresco.

El viernes 9 continuará con cielo cubierto y tiempo estable. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con una mínima de 19 y una máxima de 25 grados, y baja probabilidad de precipitaciones, apenas 0 a 10%.

Finalmente, el sábado 10 volverá la inestabilidad. Se prevén lluvias aisladas y tormentas, con una probabilidad de entre 10 y 40%. Las marcas térmicas oscilarán entre los 19 de mínima y 22 grados de máxima, consolidando un cierre de semana más fresco y húmedo en la Ciudad.

Explota el termómetro: rige una alerta por calor extremo y se esperan máximas de 31° en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por calor extremo para varias localidades de Argentina. En el caso de la provincia de Buenos Aires, durante la jornada del martes 6 de enero la máxima alcanzará los 31 grados.

La alerta rige para la zona cordillerana de la provincia de Chubut, Río Negro y Neuquén, en el caso de la ciudad de Bariloche, la máxima rondará en 27 grados.

Durante el día de ayer, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por riesgo "extremo" de incendios para las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Por las altas temperaturas durante la temporada de verano, las probabilidades de incendio aumentan en las provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.