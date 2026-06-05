El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para el centro del país. Durante el fin de semana se mantendrá la humedad y la presencia de nieblas que podrán extenderse en varias provincias. Las temperaturas se mantendrán entre los 13 y 18 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para las provincias de Buenos Aires y La Pampa. En medio de una semana marcada por la humedad y temperaturas, dentro de todo, no tan desagradables, el pronóstico cambiará drásticamente de cara al fin de semana, donde existe la posibilidad de que regresen las nieblas en algunas partes del territorio.

El SMN informó que La Pampa y Buenos Aires será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

4 JUN | El ingreso de una perturbación en niveles medios de la atmósfera, sumado al aporte de humedad desde el norte por la presencia de un anticiclón, genera lluvias intensas. Sectores de Buenos Aires y La Pampa son las zonas más afectadas pic.twitter.com/PNZVYXQtzM

Desde Meteored adelantaron que a partir de la jornada del jueves las " lluvias con variable intensidad, distribuyéndose especialmente a lo largo de una diagonal que se extiende de desde la zona de Tucumán, Catamarca y La Rioja hacia el sur de Buenos Aires".

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) afrontará un período marcado por la inestabilidad climática, un alto porcentaje de nubosidad y un paulatino descenso de la temperatura durante los próximos días.

Para la jornada del viernes 5 se prevé el desarrollo de lluvias aisladas durante la tarde con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, mejorando hacia la noche con cielo cubierto pero sin lluvias. Las temperaturas se mantendrán templadas, con una marca máxima estimada en 18° y una mínima de 15°.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

El sábado 6 presentará neblinas y bancos de niebla durante la mañana, dando paso a una desmejora hacia la tarde y la noche, franjas en las que se registrarán lluvias (10% - 40% de probabilidad). La amplitud térmica será escasa, con una temperatura máxima de 18° y una mínima que descenderá sutilmente hasta los 14°.

La inestabilidad alcanzará su punto más crítico el domingo 7. Durante esta jornada, el cielo permanecerá completamente nublado y se prevén lluvias persistentes a lo largo de todo el día, manteniendo un rango de probabilidad de entre el 10% y el 40%. A la par de las precipitaciones, se iniciará el descenso térmico, con una temperatura máxima que no superará los 16° y una mínima que se ubicará en los 13°.