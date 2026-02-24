Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron paro para el día del comienzo de clases

Así lo confirmó el Frente de Unidad Docente Bonaerense, quienes le reclaman al gobernador Axel Kicillof la reapertura de las negociaciones salariales. El ciclo lectivo debería arrancar este lunes 2 de marzo.

Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciaron que realizaran un paro el próximo lunes 2 de marzo , precisamente la fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires , en reclamo de la actualización salarial.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense está integrado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, el Sindicato Argentino de Docentes Privados y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. El gremio le realizará la primera huelga conjunta contra la gestión de Kicillof.

Durante la mesa paritaria, las autoridades bonaerenses les ofrecieron a los docentes un aumento del 3% para el mes de febrero. Sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta porque la consideraron "insuficiente" frente a la inflación.

"El congreso nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, sostuvo el gremio, mediante un comunicado. Además, se reclamó por "una nueva Ley de Financiamiento Educativo".

Este lunes, no comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires, tal como estaba previsto en el calendario lectivo.

De esta manera, si Kicillof no ofrece una propuesta superadora para los trabajadores de la educación bonaerense, el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires se retrasará y no comenzará este lunes, como está previsto en el cronograma lectivo.

ATE le volvió a pedir a Axel Kicillof la reapertura de las paritarias

Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le exigió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de "manera urgente".

“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, aseguró ATE mediante un comunicado.

Desde el gremio que agrupa a los trabajadores estatales sostienen que la gestión bonaerense debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.

El gremio aseguró que, durante los últimos dos años, cuando Javier Milei asumió la presidencia del país, los empleados del Estado perdieron un 13,5% de su poder adquisito. Ante esta situación y el paro anunciado por el gremio docente bonaerense, ATE le pidió a Kicillof que le otorgue un aumento de emergencia a los auxiliares de la educación que están nucleados en el gremio de trabajadores estatales.