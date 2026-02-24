24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron paro para el día del comienzo de clases

Así lo confirmó el Frente de Unidad Docente Bonaerense, quienes le reclaman al gobernador Axel Kicillof la reapertura de las negociaciones salariales. El ciclo lectivo debería arrancar este lunes 2 de marzo.

Por
Está previsto que el ciclo lectivo bonaerense comience este lunes 2 de marzo.

Está previsto que el ciclo lectivo bonaerense comience este lunes 2 de marzo.

Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciaron que realizaran un paro el próximo lunes 2 de marzo, precisamente la fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, en reclamo de la actualización salarial.

Te puede interesar:

Terror en Castelar: se bajó del auto con un arma, le pegaron con un fierro y se desmayó

El Frente de Unidad Docente Bonaerense está integrado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, el Sindicato Argentino de Docentes Privados y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. El gremio le realizará la primera huelga conjunta contra la gestión de Kicillof.

Durante la mesa paritaria, las autoridades bonaerenses les ofrecieron a los docentes un aumento del 3% para el mes de febrero. Sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta porque la consideraron "insuficiente" frente a la inflación.

foto-frente-de-unidad-docente-bonaerense-CJNX3ULTOBBHNNMFTFWAYHVC4A
Este lunes, no comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires, tal como estaba previsto en el calendario lectivo.

Este lunes, no comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires, tal como estaba previsto en el calendario lectivo.

"El congreso nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, sostuvo el gremio, mediante un comunicado. Además, se reclamó por "una nueva Ley de Financiamiento Educativo".

De esta manera, si Kicillof no ofrece una propuesta superadora para los trabajadores de la educación bonaerense, el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires se retrasará y no comenzará este lunes, como está previsto en el cronograma lectivo.

ATE le volvió a pedir a Axel Kicillof la reapertura de las paritarias

Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le exigió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de "manera urgente".

“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, aseguró ATE mediante un comunicado.

Desde el gremio que agrupa a los trabajadores estatales sostienen que la gestión bonaerense debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.

El gremio aseguró que, durante los últimos dos años, cuando Javier Milei asumió la presidencia del país, los empleados del Estado perdieron un 13,5% de su poder adquisito. Ante esta situación y el paro anunciado por el gremio docente bonaerense, ATE le pidió a Kicillof que le otorgue un aumento de emergencia a los auxiliares de la educación que están nucleados en el gremio de trabajadores estatales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Detectaron un caso de gripe aviar en la provincia de Buenos Aires. 

Confirmaron un caso de gripe aviar en una granja bonaerense: frenaron las exportaciones temporalmente

play

Monte Chingolo: un sargento de la Policía Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo

El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

play

Incendio en un depósito en Benavídez: el fuego calcinó el lugar pero no se registraron heridos

La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

En el evento estuvo presente el diputado bonaerense Luis Vivona, quien fue autor de la Ley Vino Buenos Aires.

Se inauguró Bodega Gamboa en General Madariaga y expande la producción de vino bonaerense

Rating Cero

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

Bombazo: revelan que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda Nar"

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Gran Hermano: cuáles fueron los pedidos exclusivos de Andrea del Boca para entrar a la casa

Jero y Tom parecen la pareja perfecta, hasta que algo sucede entre ellos. 300cartas, película de apertura de FIDiG Cine.
play

Se viene una nueva edición del festival FIDiG: cine sobre diversidad y género

Aseguran que se los vio juntos en una fiesta carita con carita. 

¿Nació el amor?: aseguran que Guillermo Francella está muy cerca de la viuda de Jorge Lanata

play

Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

últimas noticias

Así robaba el reconocido mecánico en los negocios de su barrio.

Ola de robos: buscan al hermano del piloto de carreas Oscar Gini por las entraderas en Villa Urquiza

Hace 19 minutos
A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Hace 19 minutos
Está previsto que el ciclo lectivo bonaerense comience este lunes 2 de marzo.

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron paro para el día del comienzo de clases

Hace 21 minutos
El 66% de los participantes del estudio utilizaba su dispositivo móvil en el baño.

Advierten que usar el celular en el baño puede tener consecuencias inesperadas para la salud

Hace 21 minutos
Imagen ilustrativa. Hugo es el nombre del primer bebé nacido de un útero trasplantado de una mujer fallecida.

Reino Unido: nació el primer bebé de un útero trasplantado perteneciente a una mujer fallecida

Hace 34 minutos