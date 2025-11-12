12 de noviembre de 2025 Inicio
Apareció otro video del descarrilamiento del tren Sarmiento

Imágenes tomadas desde atrás por una cámara de seguridad mostraron el instante exacto del incidente y podría aportar datos sobre sus causas.

La formación del Ferrocarril Sarmiento descarriló llegando a la estación Liniers pasadas las 15:30 del martes.

El descarrilamiento de una formación del Ferrocarril Sarmiento este martes volvió a encender las alarmas sobre la seguridad ferroviaria y el mantenimiento de la infraestructura y el material rodante de parte de Trenes Argentinos. Un video grabado desde atrás por una cámara de seguridad mostró el instante exacto del incidente y podría aportar datos sobre sus causas.

Villa del Parque: un hombre murió tras ser arrollado por el tren San Martín

El hecho se originó cuando el tren se estaba acercando a la estación Liniers y por este motivo bajó la velocidad, por lo que el accidente fue menos grave de lo que podría haber sido. En el momento en que la formación intentó realizar un cambio de vías, se produjo una falla técnica que aún no pudo precisarse y que generó el descalce de las vías y el posterior descarrilamiento.

Los tres coches que descarrilaron fueron los que se ubicaban al comienzo de la formación y quedaron desplazados hacia su izquierda. Por el incidente, resultaron heridas unos veinte pasajeros que tuvieron que ser atendidos por el SAME.

Al lugar asistieron 40 ambulancias y los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes asistieron a las personas que resultaron heridas y quedaron en estado de shock por el accidente. Tras el descarrilamiento, el servicio presentó interrupciones y demoras que se prolongan durante la mañana del miércoles.

Video: así fue el descarrilamiento en el Ferrocarril Sarmiento

En las imágenes puede verse como el anteúltimo coche realiza un movimiento inesperado debido a un cambio de vía intempestivo que hace frenar y descarrilar a la formación, que toca el tercer riel de alimentación eléctrica y provoca un fuerte chispazo.

Descarriló una formación del Sarmiento: la explicación oficial de Trenes Argentinos

En un comunicado, la compañía remarcó que la formación se detuvo oportunamente: "Trenes Argentinos informa que a las 15.50 de hoy se produjo el descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, en la estación Liniers. El hecho se produjo en un cambio de vías. Ante el descalce, el tren frenó a tiempo, según establece el protocolo de seguridad operacional".

En tal sentido, marcaron las limitaciones del recorrido. "Entre el momento del incidente y las 17.50 el servicio circuló limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Desde ese momento la prestación se restableció entre la terminal de Once y Moreno sin detenerse en Liniers", señalaron.

También hicieron alusión a la investigación: "Personal de Trenes Argentinos y las fuerzas de seguridad se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de restablecer la normal circulación lo antes posible. Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes".

